आज 11 अक्टूबर 2025 तुला राशिफल: ठग धूर्त सक्रियता दिखा सकते हैं, सहज दूरी बनाए रखें

Aaj ka Tula Rashifal 11 October 2025, Libra Horoscope Today: आर्थिक लेनदेन में लापरवाही से लाभ प्रभावित हो सकते हैं. भेटवार्ता में स्पष्टता रखें. आवश्यक कार्यों की सूची बनाएं. बजट से चलें. व्यवस्था का अनुपालन रखें. ठग धूर्त सक्रियता दिखा सकते हैं. सहज दूरी बनाए रखें.

तुला- प्रत्येक कार्य पूरी तैयारी और सूझबूझ से करें. सहयोगियों के प्रति मदद का भाव बनाए रखेंगे. अपनों की भावनाओं का सम्मान करें. स्वयं पर नियंत्रण रखें. अनजान लोगों पर विश्वास न करें. देरे तक जागने की आदत से बचें. नियम कानून के साथ आगे बढ़ें. विनम्र एवं संतुलित बने रहें. स्वास्थ्य संबधी विषयों की अनदेखी से बचें. जल्दबाजी में समझौते नहीं करें. सुखद परिस्थितियां निर्मित होंगी. महत्वपूर्ण विषयों में सहजता रखेंगे. मिश्रित परिस्थितियां बनी रहेंगी.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर कार्यों में अनुपालन अनुशासन बढ़ाएं. सूझबूझ का लाभ लें. निर्णय लंबित रह सकते हैं. धैर्य बनाए रखें. पेशेवर मामलों में सावधानी बढ़ाएं. करियर व्यापार में स्थिति मिलीजुली रहेगी. प्रबंधन पर ध्यान दें.

धन संपत्ति-  आर्थिक लेनदेन में लापरवाही से लाभ प्रभावित हो सकते हैं. भेटवार्ता में स्पष्टता रखें. आवश्यक कार्यों की सूची बनाएं. बजट से चलें. व्यवस्था का अनुपालन रखें. ठग धूर्त सक्रियता दिखा सकते हैं. सहज दूरी बनाए रखें.

प्रेम मैत्री- परिजनों व करीबियों से उचित संवाद बनाए रखेंगे. विवेक विनम्रता से बात रखेंगे. वार्तालाप में सतर्कता रखेंगे. प्रेम संबंधों में स्थिति पूर्ववत् रहेगी. साथी की बातों को सम्मान देंगे. विवेक विनम्रता बढ़ाएंगे. प्रतिक्रिया देने से बचें. परिजनों की सुनें. आवश्यक सूचना मिल सकती है.

स्वास्थ्य मनोबल- शारीरिक संकेतों को नजरअंदाज न करें. विविध गतिविधियां बनाए रखें. स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर ध्यान दें. सतर्कता से काम लें. अतिश्रम न करें. उत्साह मनोबल बना रहेगा.

शुभ अंक : 2 3 6 8 9

शुभ रंग : फिरोजी

आज का उपाय : महाबली परमवीर संकटमोचक हनुमानजी की पूजा वंदना करें. न्यायदेव शनिदेव से जुड़ीं वस्तुओं का दान व प्रयोग बढ़ाएं. नवग्रह पूजन करें. ओम् शं शनैश्चराय नमः का जाप करें. अनुभवी की सुनें.

