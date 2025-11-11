आज 11 नवंबर 2025 तुला राशिफल: आर्थिक प्रयास संवार लेंगे, उत्साहित रहेंगे

तुला - वाणिज्यिक परिणाम पक्ष में बनेंगे. धनधान्य में इजाफा होगा. कार्य विस्तार में रुचि लेंगे. प्रतिस्पर्धा का भाव रखेंगे. पद प्रतिष्ठा कों बल मिलेगा. प्रबंधन के कार्य बनेंगे. योजनाएं आकार लेंगी. करियर कारोबार में तेजी लाएंगे. उद्योग व्यापार के कार्य आगे बढ़ाएंगे. शुभ प्रस्ताव प्राप्त होंगे. कामकाज पर फोकस बढ़ाएंगे. सकारात्मकता बढ़त पर रहेगी. जॉब करियर अवसर बढ़ेंगे. सुख सुविधाएं बढ़ेगी. पैतृक मामले पक्ष में रहेंगे. सहयोग संवाद बढ़ाएंगे. निसंकोच आगे बढेंगे.

नौकरी व्यवसाय- महत्वपूर्ण कार्योंं को गति देंगे. व्यवस्था का सम्मान करेंगे. भेंटवार्ता में सफल हांगे. अनुशासन बढ़ाएंगे. चहुंओर श्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे. करियर कारोबार में तेजी बनाए रखेंगे. व्यवस्था संवार में बेहतर रहेंगे.

धन संपत्ति- महत्वपूर्ण चर्चाओं में शामिल होंगे. कामकाजी लक्ष्यों को हासिल करेंगे. सहकारिता में वृद्धि होगी. प्रतिभा प्रदर्शन में आगे होंगे. आर्थिक प्रयास संवार लेंगे. उत्साहित रहेंगे. परिस्थितियां अनुकूल रहेंगी.

प्रेम मैत्री- घर परिवार के वरिष्ठ जन प्रभावित होंगे. परस्पर भरोसा बढ़ेगा. भावनात्मकता पर नियंत्रण रखेंगे. मन के रिश्तों में सुधार होगा. सहयोग की भावना बढ़ेगी. निजी विषयों में सफलता मिलेगी. मधुर व्यवहार रखेंगे. प्रियजनों से भेंट होगी. स्पष्टता बढ़ाए रखेंगे. बड़़प्पन से काम लेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- खानपान आकर्षक रहेगा. स्वास्थ्य संवार पर रहेगा. व्यक्तित्व बल पाएगा. अनुभव में बढ़ोत्तरी होगी. मनोबल ऊंचा बना रहेगा. तेजी बढ़ाएंगे.

शुभ अंक : 2 4 6 और 9

शुभ रंग : कांसे के समान

आज का उपाय : रामभक्त हनुमानजी की पूजा वंदना करें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. नेतृत्व बनाए रखें. धर्मकार्य से जुड़ें.

