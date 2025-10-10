scorecardresearch
 

आज 10 अक्टूबर 2025 तुला राशिफल: कारोबार में अपनों का साथ उत्साहित रखेगा, जोखिम न उठाएं

Aaj ka Tula Rashifal 10 October 2025, Libra Horoscope Today: करियर में निरंतरता बनी रहेगी. कारोबार में अपनों का साथ उत्साहित रखेगा. अनुशासन अनुपालन से आगे बढ़ें. कामकाज सामान्य बना रहेगा. जोखिम न उठाएं. शोध विषयों से जुड़ेंगे.

तुला- जरूरी कार्यों में ढिलाई से बचें. समय साधारण स्थिति का संकेतक है. धैर्य और सजगता से कार्य करते रहें. परिवार में सुख बना रहेगा. परिजनों संग समय बिताएंगे. सीख सलाह से आगे बढ़ेंगे. करियर कारोबार में पूर्ववत् लाभ बना रहेगा. प्राथमिक विषयों की सूची बनाएंगे. कामकाज में स्पष्टता लाएंगे. स्वास्थ्य समस्याओं में लापरवाही न करें. व्यक्तिगत मामलों में सजग रहें. समय लेकर भेंटवार्ता के लिए जाएंगे. सूझबूझ से आगे बढ़ें. शारीरिक खानपान का ध्यान रखें.

नौकरी व्यवसाय- करियर में निरंतरता बनी रहेगी. कारोबार में अपनों का साथ उत्साहित रखेगा. अनुशासन अनुपालन से आगे बढ़ें. कामकाज सामान्य बना रहेगा. जोखिम न उठाएं. शोध विषयों से जुड़ेंगे.

धन संपत्ति- लाभकारी कार्यों पर फोकस बढाएंगे. संग्रह संरक्षण में बेहतर बने रहेंगे. हस्तक्षेप से बचें. लेनदेन में सावधान रहें. निर्देशों के अनुपालन पर ध्यान दें. करीबियों की सलाह मानें. स्मार्ट डिले की नीति अपनाएं.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक पक्ष अपेक्षा के अनुरूप रहेगा. चर्चा में सतर्कता से बात करेंगे. निजता पर जोर रखेंगे. मित्रों का साथ साहस बढ़ाएगा. संवेदनशील बने रहें. वार्ता में उतावली से बचें. प्रेम स्नेह के मामलों में धीरज दिखाएं. सबको साथ ले़कर चलें. भेंट के अवसर बनेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- जल्दी न करें. स्वास्थ्य के मामलों में सहजता रखें. वाणी व्यवहार में विनम्रता बढ़ाएं. व्यक्तिगत निवेश बढ़ेगा. खानपान पर ध्यान दें.

शुभ अंक : 2 5 6 9

शुभ रंग : सिल्वर कलर

आज का उपाय : विवाहिताएं करक चतुर्थी का व्रत रखें. चंद्रमा को अर्घ्य दें. देवी मां की पूजा करें. आकस्मिक कार्यों से बचें. सतर्क रहें.

