scorecardresearch
 

Feedback

आज 10 नवंबर 2025 तुला राशिफल: अधिकारियों से भेंट करेंगे, लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएंगे

Aaj ka Tula Rashifal 10 November 2025, Libra Horoscope Today: सफलता का प्रतिशत ऊंचा बना रहेगा.चहुंओर अनुकूलता रहेगी.लाभ बढ़त पर बना रहेगा.आस्था विश्वास से आगे बढ़ेंगे.सूचनाओं का आदान प्रदान बना रहेगा.

Advertisement
X
libra horoscope
libra horoscope

तुला - भाग्य और प्रंबधन के संयोग से जीत का परचम बुलंद बना रहेगा.कार्ययोजनाओं को आगे बढ़ाएंगे.पैतृक कार्यं बनेंगे.व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा.सभी सहयोगी होंगे.अधिकारियों का समर्थन मिलेगा.चर्चाओं में बेहतर रहेंगे.जोखिम उठाने की सोच रहेगी.पद प्रतिष्ठा को बल मिलेगा.महत्वपूर्ण प्रयास सफल होंगे.सफलता का प्रतिशत ऊंचा बना रहेगा.चहुंओर अनुकूलता रहेगी.लाभ बढ़त पर बना रहेगा.आस्था विश्वास से आगे बढ़ेंगे.सूचनाओं का आदान प्रदान बना रहेगा.


नौकरी व्यवसाय- कारोबार उम्मीद से अच्छा रहेगा.करियर व्यवसाय में प्रभावशाली रहेंगे.वाणिज्यिक सफलता पाएंगे.अनुकूल वातावरण से उत्साहित रहेंगे.कार्ययोजनाएं गति लेंगी.अवसरों का लाभ उठाएंगे.

धन संपत्ति- व्यवस्थागत प्रयास बढ़ाएंगे.आर्थिक मामलों में गति आएगी.लाभ में वृद्धि होगी.पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.अधिकारियों से भेंट करेंगे.लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएंगे.विभिन्न गतिविधियां बल पाएंगी.

सम्बंधित ख़बरें

तुला: परिवार से जुड़े मसले हल होंगे, किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात होगी 
टीम के प्रयासों को बढ़ाएंगे, कार्यक्षमता को बल मिलेगा 
पेशेवरों साथ लेकर चलेंगे, पूंजी में सुधार आएगा 
तुला: कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी, मन की चिंता दूर होगी 
रिसर्च वर्क से जुड़ेंगे, जल्दबाजी में नहीं आएं 

प्रेम मैत्री- घर परिवार में प्रेम संतुलन और सामंजस्य पर बल देंगे.अपनों से मन की बात कहेंगे.भेंट के अवसर बनेंगे.प्रिय प्रसन्न रहेंगे.रिश्ते संवरेंगे.सुख सौख्य बढ़ेगा.खुशियों को साझा करेंगे.मित्रों से भेंट होगी.आत्मविश्वास से भरे रहेंगे.प्रेम प्रस्ताव पक्ष में बनेंगे.संबंधियों में समन्वय रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- जीवनशैली में प्रभावी बनी रहेगी.सभी सहयोगी होंगे.सक्रियता से काम लेंगे.आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा.कार्यक्षमता संवरेगी.सेहत अच्छी रहेगी.

शुभ अंक : 2 3 और 6
शुभ रंग : स्फटिक के समान
आज का उपाय : महादेव शिवशंकर की पूजा वंदना अभिषेक करें.ओम् नमः शिवाय का जाप करें.भरोसा व बड़प्पन बढ़ाएं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement