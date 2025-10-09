scorecardresearch
 

Feedback

आज 9 अक्टूबर 2025 तुला राशिफल: गुरुवार के दिन तुला राशि वाले साथी समकक्ष सहयोगी होंगे, परिवार में समय देंगे

Aaj ka Tula Rashifal 9 October 2025, Libra Horoscope Today: आवश्यक कार्यों वक्त पर पूरा करेंगे. सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे. टीम वर्क पर जोर रहेगा. व्यक्तिगत संबंधों में सहजता रहेगी.

Advertisement
X
libra horoscope
libra horoscope

तुला - महत्वपूर्ण विषयों में सुगमता बनाए रखेंगे. स्थायित्व के मामले पक्ष में बनेंग. कामकाज में सहभागिता और हितवृद्धि बनी रहेगी. आवश्यक कार्यों वक्त पर पूरा करेंगे. सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे. टीम वर्क पर जोर रहेगा. व्यक्तिगत संबंधों में सहजता रहेगी. नेतृत्व क्षमता संवार पाएगा. साथी समकक्ष सहयोगी होंगे. भूमि भवन के कार्य बनेंगे. प्रभावकारी प्रयासों को गति मिलेगी. साख सम्मान बना रहेगा. महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रभावी रहेंगे. कार्यों में गति बनाए रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- विभिन्न कार्यों में अच्छी स्थिति बनाए रखेंगे. लाभ बेहतर बने रहेंगे. संतुलन सामंजस्य पर जोर बढ़ाएंगे. पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. कामकाज आकर्षक रहेगा. साझा गतिविधियों पर जोर देंगे. सक्रियता में वृद्धि होगी.

धन संपत्ति- नवीन मामलों में गति आएगी. टीमवर्क में बेहतर बने रहेंगे. सहकारिता की भावना को बल मिलेगा. करीबी उपलब्धि हासिल करेंगे. स्थायित्व के प्रयास आगे बढ़ाएंगे. संपत्ति के कार्यों में गति आएगी. सहभागिता और साझेदारी पर जोर बना रहेगा.

सम्बंधित ख़बरें

भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, अचानक कोई अच्छी खबर प्राप्त होगी 
तुला राशि वाले भावनात्मक कार्यों में होंगे सफल, करें इस उपाय का प्रयोग 
आपकी कार्यक्षमता बढ़ेगी, शुभ रंग होगा लाल 
तुला राशि वाले ठगों से रहें सावधान, भावनात्मक विषयों में जल्दबाजी से बचें 
आपकी योजनाएं सफल होंगी, जरूरी टिप- आलस्य से बचें 

प्रेम मैत्री- दाम्पत्य में सुख सौख्य और मिठास बनी रहेगी. मित्रों का साथ और विश्वास पाएंगे. भेंट मुलाकात असरदार रहेगी. अपनों को दिया वचन निभाएंगे. परिवार में समय देंगे. विविध मामले संवार पर रहेंगे. रिश्तों में मजबूती आएगी. प्रेम के संबंध घनिष्ठ होंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- करीबी साथ देंगे.तर रहेंगे. खानपान सात्विक रखें. व्यक्तित्व मजबूत रहेगा. उत्साह से कार्य करेंगे. अनुकूलन बढ़ेगा. मनोबल ऊंचा रहेगा.

Advertisement

शुभ अंक : 3  6 और 9

शुभ रंग : सफेद चंदन

आज का उपाय : भगवान श्रीहरि विष्णु और देवी मां महालक्ष्मी की पूजा करें. लाल पीले फल एवं वस्तुओं का दान करें. मदद बनाए रखें.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement