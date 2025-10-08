scorecardresearch
 

Feedback

आज 8 अक्टूबर 2025 तुला राशिफल: तुला राशि वाले भावनात्मक कार्यों में होंगे सफल, करें इस उपाय का प्रयोग

Aaj ka Tula Rashifal 8 October 2025, Libra Horoscope Today: पेशेवर स्थिति सुधार पर रहेगी. महत्वपूर्ण लक्ष्यों को साधेंगे. लाभ व प्रभाव बढ़ाने में सफल रहेंगे. इच्छित उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं. रिश्ते मजबूत होंगे.

Advertisement
X
libra horoscope
libra horoscope

तुला - आर्थिक लाभ के नए स्त्रोत निर्मित हो सकते हैं. विभिन्न कार्यों में नेतृत्व और प्रबंधन संवारेंगे. योजनागत कार्यों को पूरा करेंगे. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. निजी विषयों को हल निकालेंगे. दाम्पत्य जीवन में संवार बढ़ेगी. सहकारिता व स्थायित्व बढेगा. सफलता प्रतिशत बढ़ा रहेगा. पेशेवर स्थिति सुधार पर रहेगी. महत्वपूर्ण लक्ष्यों को साधेंगे. लाभ व प्रभाव बढ़ाने में सफल रहेंगे. इच्छित उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं. रिश्ते मजबूत होंगे. आवश्यक लक्ष्यों को पूरा करेंगे.

नौकरी व्यवसाय- उद्योग व्यापार में विश्वास बढ़ा हुआ रहेगा. अवसरों का लाभ उठाएंगे. साझीदारों से संवाद बढ़ाएंगे. सबका साथ सहयोग बना रहेगा. टीम भावना का विकास होगा. उत्पादन के क्षेत्र में अपेक्षित परिणाम बनेंगे.

धन संपत्ति- भूमि से जुड़े कार्यों में सक्रियता आएगी. घर मकान संबंधी कार्य साधेंगे. वाणिज्य व्यापार गति लेंगे. आर्थिक मामले प्रभावशाली रहेंगे. अनुबंधों में सजग रहेंगे. सहयोग की भावना बनाए रखेंगे. सामूहिक प्रयासों में उत्साह दिखाएंगे.

सम्बंधित ख़बरें

आपकी कार्यक्षमता बढ़ेगी, शुभ रंग होगा लाल 
तुला राशि वाले ठगों से रहें सावधान, भावनात्मक विषयों में जल्दबाजी से बचें 
आपकी योजनाएं सफल होंगी, जरूरी टिप- आलस्य से बचें 
शरद पूर्णिमा पर तुला राशि वाले करियर व्यापार में पाएंगे लाभ, करें शिवशंकर की पूजा 
मन उत्साहित रहेगा, धन लाभ का योग है 

प्रेम मैत्री- प्रेम स्नेह के मामलों में मजबूती आएगी. रिश्तों में स्पष्टता बढ़ेगी. मन की बात मजबूती से कह पाएंगे. भावनात्मक प्रयासों में सफलता पाएंगे. व्यक्तिगत संबंध मजबूत होंगे. घनिष्ठता बढ़ेगी. वाणी व्यवहार संवरेगा. भावनात्मक चर्चाओं में सतर्कता रखेंगे. मन के मामले बेहतर रहेंगे. घर में मधुरता रहेगी.

स्वास्थ्य मनोबल- सहजता बढ़ाएंगे. जिम्मेदारियों को निभाएंगे. करीबी मददगार होंगे. भावनात्मक मजबूत रहेंगे. रहन सहन आकर्षक रहेगा. शारीरिक संकेतों पर ध्यान देंगे.

Advertisement

शुभ अंक : 5 7 और 9

शुभ रंग : फिरोजी

आज का उपाय : भगवान श्रीगणेशजी की पूजा वंदना करें. मिष्ठान्न मोदक का भोग लगाएं. ओेम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. हरी वस्तुओं का दान व प्रयोग बढ़ाएं. निर्णय पर अटल रहें.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement