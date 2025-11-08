आज 8 नवंबर 2025 तुला राशिफल: पेशेवरों साथ लेकर चलेंगे, पूंजी में सुधार आएगा

तुला- सहज गति से आगे बढ़ते रहें. समय सुधार पर बना रहेगा. दोपहर से परिस्थितियां अधिक सकारात्मक रहेंगी. करियर के मामलों मं सफलता पाएंगे. शुभ सूचनाएं प्राप्त होंगी. आस्था अध्यात्म को बल मिलेगा. करियर कारोबार में अच्छा करेंगे. लक्ष्यों की प्राप्ति सहजता बढ़ेगी. आर्थिक उपलब्धियों को बढ़ावा मिलेगा. प्रतिस्पर्धा का भाव रहेगा. फोकस बनाए रखेंगे. अवरोध स्वतः दूर होंगे. साहस पराक्रम को बल मिलेगा. दीर्घकालिक योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे. बंधुजनों से मदद मिलेगी.

नौकरी व्यवसाय- अप्रत्याशित लाभ की संभावना है. आवश्यक कार्योंं में निरंतरता बढ़ाएं. कर्मठता और लगन से प्रदर्शन संवारेंगे. समकक्ष सहयोग बनाए रहेंगे. योजनागत कार्योंं में सक्रियता आएगी. बड़ी सोच बनाए रखें.

धन संपत्ति-- वित्तीय मामलों में पहल का भाव बढ़ेगा. जोखिम न उठाएं. उधार देने से बचें. लेनदेन में सहजता रहेगी. कारोबारी मामलों में प्रबंधन पर जोर होगा. पेशेवरों साथ लेकर चलेंगे. पूंजी में सुधार आएगा.

प्रेम मैत्री- अन्य की बातों पर जल्दबाजी में पर प्रतिक्रिया देने से बचेंगे. प्रेम स्नेह के मामले संवार पाएंगे. आवश्यक सूचना मिलेगी. परिजनों की बातों पर ध्यान देंगे. वार्तालाप में सतर्कता रखेंगे. जरूरी जानकारी जुटाएंगे. संबंधों में विनम्रता बढ़ाएंगे. भावनात्मकता पर जोर देंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सभी सामंजस्य बढ़ेगा. शारीरिक गतिविधियां पक्ष में बनेंगी. स्वास्थ्य समस्याएं हल होंगी. सहजता सतर्कता से काम लेंगे. अतिश्रम से बचेंगे. उत्साह मनोबल बढ़ेगा.

शुभ अंक : 6 और 8

शुभ रंग : श्वेत

आज का उपाय : शनिदेव का स्मरण बढ़ाएं. तेल तिलहन व काली वस्तुओं को दान बढ़ाएं. नवग्रह पूजा करें. साहस पराक्रम बढ़ाएं.

