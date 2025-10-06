scorecardresearch
 

Feedback

आज 6 अक्टूबर 2025 तुला राशिफल: शरद पूर्णिमा पर तुला राशि वाले करियर व्यापार में पाएंगे लाभ, करें शिवशंकर की पूजा

Aaj ka Tula Rashifal 6 October 2025, Libra Horoscope Today: नौकरीपेशा उचित प्रदर्शन बनाए रहेंगे. कामकाज में सक्रियता लाएंगे. मेहनत लगन से जगह बनाएंगे. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहेंगे.

Advertisement
X
libra horoscope
libra horoscope

तुला - व्यक्तिगत विषयों में निसंकोच आगे बढ़ते रहेंगे. सभी मामलों में मित्रों की मदद मिलेगी. अधिकांश कार्यों को उचित दिशा में आगे बढ़ाएंगे. नौकरीपेशा उचित प्रदर्शन बनाए रहेंगे. कामकाज में सक्रियता लाएंगे. मेहनत लगन से जगह बनाएंगे. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहेंगे. बड़प्पन से काम लेंगे. खर्च एवं लेनदेन पर ध्यान देंगे. आस्था विश्वास बनाए रहेंगे. सेवाक्षेत्र के प्रयास अधिक प्रभावी बनेंगे. अनुभवियों की सुनेंगे. समय पर कार्य करें. समय प्रबंधन में ढिलाई न दिखाएं.

नौकरी व्यवसाय- विविध प्रयासों में सतर्कता रखेंगे. व्यवस्था पर भरोसा बनाए रखेंगे. पेशेवर लाभ सामान्य रहेगा. कार्य प्रदर्शन से सभी प्रभावित होंगे. सेवाभावना व परिश्रम पर जोर होगा. करियर व्यापार में सहजता दिखाएंगे.

धन संपत्ति- कामकाज में प्रलोभन से बचें. खर्च बजट में बनाए रखें. सकारात्मक प्रस्ताव पाएंगे. लेनदेन में अतिरिक्त सावधानी बरतें. ठगों से बचें. अनुभवियों व योग्यजनों की सुनें. कार्यक्षमता के अनुरूप जिम्मेदारी मिलेगी.

सम्बंधित ख़बरें

मन उत्साहित रहेगा, धन लाभ का योग है 
आर्थिक पक्ष मजबूत बना रहेगा, अवसरों को भुनाने पर जोर रहेगा 
तुला: नए लोगों से मुलाकात होगी, आपको उन्नति के नए रास्ते मिलेंगे 
आर्थिक कार्यों में आगे रहेंगे, घर परिवार में सुखद पल बनेंगे 
तुला: मान-सम्मान मिलेगा, सकारात्मक सोच से लाभ होगा 

प्रेम मैत्री- लोगों से मेलजोल में संतुलन बनाए रखेंगे. व्यवस्था पर बल देंगे. भावनात्मक विषयों में जल्दबाजी से बचेंगे. मित्रों का साथ रहेगा. सूचनाओं का आदान प्रदान बढ़ेगा. रिश्तों में सामंजस्यता रखेंगे. बहस में न पड़ें. मौके पर बात रखें. संबंधों में स्पष्टता बढ़ाएं. वातावरण सकारात्मक रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- लेनदेन में जबावदेही दिखाएंगे. सावधानी से काम लेंगे. सेवाक्षेत्र जुड़े जन प्रभावी रहेंगे. स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील रहें. मनोबल ऊंचा रहेगा.

Advertisement

शुभ अंक : 2 6 और 7

शुभ रंग : स्फटिक के समान

आज का उपाय : महादेव शिवशंकर की पूजा वंदना करें. ओम् नमः शिवाय का जाप करें. जलाभिषेक एवं रुद्राभिषेक करें. रात्रि में खीर बनाकर चंद्रमा के उजाले में रखें. निरंतरता रखें.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement