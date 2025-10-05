आज 5 अक्टूबर 2025 तुला राशिफल: आर्थिक पक्ष मजबूत बना रहेगा, अवसरों को भुनाने पर जोर रहेगा

तुला - कलात्मक विषयों पर फोकस बना रहेगा. प्रतिभा प्रदर्शन से जगह बनाएंगे. आत्मविश्वास से काम लेंगे. मित्रों के साथ वक्त बिताएंगे. परस्पर सहयोग से कार्य करेंगे. ऊर्जा उत्साह से भरे रहेंंगे. प्रतिस्पर्धा और भेंटवार्ता में स्पष्ट रहेंगे. महत्वपूर्ण कार्यों में सक्रियता दिखाएंगे. सुलह सामंजस्य से आगे बढ़ेंगे. सभी क्षेत्रो में सकारात्मक प्रदर्शन करेंगे. मन की बात उत्साह से साझा करेंगे. श्रेष्ठ कार्यों पर फोकस बनाए रखेंगे. वाणी व्यवहार प्रखर बना रहेगा. आर्थिक गतिविधियों में पहल की सोच रहेगी.

नौकरी व्यवसाय- करियर उछाल पाएगा. व्यापार व्यवसाय में सफलता पाएंगे. रचनात्मकता बनाए रहेंगे. अधिकारियों से भेंट होगी. शुभ समाचार प्राप्त होंगे. तेजी से आगे बढ़ने का प्रयास करगे. महत्वपूर्ण मामले संवरेंगे.

धन संपत्ति- विविध विषयों में साहसिक निर्णय लेंगे. विविध प्रयास गति पाएंगे. आर्थिक पक्ष मजबूत बना रहेगा. अवसरों को भुनाने पर जोर रहेगा. व्यवस्था में सुधार लाएंगे. नियमों का सम्मान करेंगे. स्मार्ट वर्किंग को बढ़ाएंगे.

प्रेम मैत्री- करीबियों के साथ वक्त बिताएंगे. घर में सुख सौख्य बना रहेगा. सहकारिता बढ़ाएंगे. सूचनाएं साझा करेंगे. निजी मामलों में संवदेनशील रहेंगे. भावनात्मक रूप से मजबूत बनेंगे. स्वयं पर नियंत्रण रखेंगे. व्यक्ति विशेष से लगाव बढ़ेगा. हर्ष आनंद के अवसर बनेंगे. सभी की भावनाओं का आदर सम्मान करेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तित्व संवार पर रहेगा. आज्ञाकारिता बनाए रखेंगे. स्वयं पर ध्यान देंगे. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहेंगे. मनोबल ऊंचा बना रहेगा.

शुभ अंक : 5 और 6

शुभ रंग : चेरी रेड

आज का उपाय : सूर्यदेव को अर्घ्य दें. ओम् सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमो नमः का जाप करें. सूखे फल और मिश्री का प्रसाद बांटें. अनुपालन रखें.

---- समाप्त ----