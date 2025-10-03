आज 3 अक्टूबर 2025 तुला राशिफल: तुला राशि वाले वरिष्ठों का आदर सम्मान रखेंगे, जिद अहंकार से बचें

तुला - करियर कारोबार में औरों की अपेक्षाओं के अनुरूप प्रदर्शन बना रहेगा. सुख सुविधाओं पर फोकस होगा. भावनात्मक संतुलन बढ़ाएंगे. अपनों को अनदेखा न करें. निजी विषयों में रुचि बढ़ेगी. जरूरतों पर फोकस रह सकता है. पारिवारिक मामलों में सहजता से काम लेंगे. स्वजनों से करीबी बढ़ेगी. प्रतिक्रिया में धैर्य रखेंगे. पेशेवर मामलों में सामंजस्यता रखेंगे. घर के कार्यों में सजगता से आगे बढेंगे. वरिष्ठों का आदर सम्मान रखेंगे. बड़प्पन से काम लेंगे. आवश्यक वस्तु की खरीदी संभव है.

नौकरी व्यवसाय- प्रबंधन में अच्छी स्थिति रहेगी. जिद अहंकार से बचें. योजना बनाकर कार्य करें. व्यापार में शुभता रहेगी. जवाबदेही बनाए रहेंगे. अनुबंधों में सोच विचारकर पहल करेंगे. प्रबंधन संवार लेगा.

धन संपत्ति- निजी निवेश बढ़ाएंगे. सौदेबाजी में बेहतर रहेंगे. प्रबंधकीय गतिविधियां पक्ष में बनी रहेंगी. बजट पर ध्यान बनाए रखें. भवन वाहन के मामले गति लेंगे. आवश्यक कार्यों की सूची बनाएंगे.



प्रेम मैत्री- घर में अपनों की इच्छाओं का सम्मान करें. परिवार में में सुख बनाए रहें. स्वार्थ संकीर्णता का त्याग करें. परिजनों की सलाह पर ध्यान दें. प्रेम स्नेह बना रहेगा. संवाद पर जोर रखेंगे. सहनशीलता रखेंगे. करीबियों से मेलजोल बढ़ाएं. भावनात्मक मामलों पर ध्यान देंगे. प्रियजनों के मनोभावों को समझें.

स्वास्थ्य मनोबल- भेंट संवाद में सजग रहें. व्यक्तिगत प्रदर्शन संवरेगा. भव्यता बनाए रखेंगे. स्वास्थ्य पर ध्यान दें. सुलह सामंजस्य का प्रयास करेंगे. पारिवारिक लक्ष्यों पर ध्यान देंगे.

Advertisement

शुभ अंक : 3 4 और 6

शुभ रंग : ओपल के समान

आज का उपाय : देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. चुनरी और श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. चांदी का प्रयोग बढ़ाएं. आत्मविश्वास बढ़ाएं.

---- समाप्त ----