आज 2 अक्टूबर 2025 तुला राशिफल: दशहरे पर आज तुला राशि वाले सेहत का रखें ख्याल, करें श्रीराम की पूजा

तुला - लोगों से भावनात्मक संतुलन बनाए रखें. औरों से सहमति लेने जिद न करें. परिस्थितियां पूर्ववत् रहेंगी. लंबित कार्यों में धैर्य रखें. संबंधों में सजगता रखें. अहंकार व जिद से बचें. भावनात्मक मामलों में धैर्य बढ़ाएं. करियर व्यवसाय में पेशेवरता रखें. सबके हित की सोच बनाएं. व्यक्तिगत उपलब्ध्यिों पर जोर रहेगा. निजी प्रयासों में सहजता बनाए रखेंगे. घर परिवार पर फोकस रखें. कामकाज में प्रबंधन की मदद से सफलता बढ़ाएंगे. भौतिक पक्ष पर ध्यान देंगे.

नौकरी व्यवसाय- लाभ और प्रभाव बढ़ा रहेगा. सभी से जुड़ाव बनाए रखेंगे. समकक्ष सहयोगी होंगे. वाणिज्यिक संबंधों में बेहतर रहेंगे. नेतृत्व क्षमता बल पाएगी. समता संतुलन बढ़ाएंगे. अधिकारियों का सहयोग समर्थन रहेगा.

धन संपत्ति- प्रतिभा प्रदर्शन पर फोकस होगा. लाभ प्रभाव को बेहतर बनाएंगे. जरूरी वस्तुएं क्रय कर सकते हैं. जिम्मेदारों को सुनें. प्रशासन में प्रभाव बनाए रहेंगे. सुविधाओं में रुचि रहेगी. भवन वाहन के मामले बनेंगे.

प्रेम मैत्री- रिश्तों में संवेदनशील रहें. आशंकाएं बनी हुई रह सकती हैं. विवेक विनम्रता व बड़प्पन बढ़ाएं. श्रेष्ठजनों से भेंट होगी. परिवार में अनुकूलता बढ़ाएंगे. प्रेम स्नेह के मामलों में सावधानी बनाए रहेंगे. करीबियों से सामंजस्यता रखेंगे. व्यक्तिगत संबंधों में जिद से बचें.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. बड़प्पन दिखाएं. अति उत्साह व भावावेश से बचें. स्वास्थ्य जांच पर जोर दें. अवसर की प्रतीक्षा करें.

शुभ अंक : 2 3 6

शुभ रंग : क्रीम कलर

आज का उपाय : विजयादशमी पर भगवान राम के संघर्ष साहस और सत्य के प्रति आग्रह से शिक्षा लें. अहंकार पर स्वाभिमान की जीत का उत्सव मनाएं. बहकावे से बचें.

