आज 2 नवंबर 2025 तुला राशिफल: लेनदेन में स्पष्टता बढ़ाएंगे. पेशेवर मामलों में गति आएगी

तुला - आवश्यक कार्य तेजी से पूरे करने की कोशिश बनाए रखें. लोभ प्रलोभन से बचाव रखेंगे. मेहनत और लगन से जगह बनाएंगे. कार्यक्षमता में वृद्धि होगी. पेशेवरता और प्रबंधन संवरेंगे. योजनानुसार कार्य करेंगे. चर्चाओं में हिस्सा लेंगे. सहकर्मियों में विश्वास रखेंगे. प्रबंधकीय कार्य आगे बढ़ाएंगे. लाभ प्रतिशत सामान्य रहेगा. कारोबारी संबंध संवार लेंगे. विरोधियों से सावधानी रखेंगे. ढिलाई से बचेंगे. लेनदेन में स्पष्टता बढ़ाएंगे. पेशेवर मामलों में गति आएगी. स्पष्टता बनाए रहें.

नौकरी व्यवसाय- कारोबार औसत बना रहेगा. पेशेवर पक्ष मजबूत रहेगा. विविध प्रयासों में धैर्य दिखाएं. सहकारिता व सामंजस्य से लक्ष्य साधें. तथ्यपरक विषयों में रुचि बढ़ाएं. समय सीमा में कार्य करें. विपक्ष सक्रिय रहेगा.

धन संपत्ति- औरों के भरोसे को बनाए रखें. अधिकारियों से भेंट मुलाकात में गंभीरता रखें. लापरवाही में लाभ प्रभावित हो सकते हैं. जरूरी सूचनाओं की प्राप्ति होगी. लक्ष्यों को पूरा करने कोशिश रखेंगे. सजगता बढ़ाएंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम और स्नेह के मामले सामान्य रहेंगे. भ्रम बहकावे के शिकार होने की आशंका है. अहंकार में न आएं. रिश्तों में संवाद बनाए रखें. सहज प्रस्ताव मिलेंगे. मन के मामलों में धैर्य दिखाएं. शुभता सौम्यता बनी रहेगी. मजबूती से बात रखेंगे. सुखद पल साझा करेंगे. जल्दी भरोसे में न आएं.

स्वास्थ्य मनोबल- प्रदर्शन बेहतर रहेगा. महत्व के कार्य न टालें. दिनचर्या सामान्य रहेगी. व्यक्तित्व साधारण रहेगा. नियम अनुशासन से आगे बढ़ें. मनोबल ऊंचा रखें.

शुभ अंक : 2 4 और 6

शुभ रंग : ब्राइट व्हाइट



आज का उपाय : भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें. ओम् सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमो नमः का जाप करें. वादा पूरा करें.

