आज 1 अक्टूबर 2025 तुला राशिफल: फोकस बढ़ाएंगे. प्रबंधन में बेहतर करेंगे

Aaj ka Tula Rashifal 1 October 2025, Libra Horoscope Today: चहुंओर सकारात्मकता रहेगी. संबंधों में संवेदनशीलता बनाए रहेंगे. व्यक्तिगत प्रदर्शन बेहतर होगा. समय प्रबंधन पर ध्यान देंगे. विवेक

तुला - आवश्यक कार्यों को जल्द पूरा करने की सोच रखें. लंच तक का समय अधिक प्रभावपूर्ण बना रहेगा. सामाजिक पक्ष संवार पाएगा. जरूरी चर्चा संवाद का हिस्सा होंगे. कला कौशल का बेहतर प्रदर्शन बनाए करेंगे. समकक्षों का साथ रहेगा. लेनदेन में जल्दबाजी से बचें. विरोधियों की सक्रियता रहेगी. चहुंओर सकारात्मकता रहेगी. संबंधों में संवेदनशीलता बनाए रहेंगे. व्यक्तिगत प्रदर्शन बेहतर होगा. समय प्रबंधन पर ध्यान देंगे. विवेक विनम्रता बनाए रहेंगे. तेजी रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- संपर्क संवाद बढ़ेगा. सहज संकोच दूर होगा. कार्यों में सकियता बनाए रहेंंगे. नियम व व्यवस्था को बल देंगे. परिस्थितियों का लाभ उठाएंगे. आवश्यक कार्यों पर फोकस बढ़ाएंगे. प्रबंधन में बेहतर करेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक समय मिश्रित बना रहेगा. लक्ष्य साधने पर जोर रहेगा. अनुबंधों में सुधार आएगा. पद प्रभाव एवं प्रतिष्ठा बनाए रहेंगे. कामकाजी मामलों की गोपनीयता भंग करने से बचें. पारिवारिक व्यवसाय पर ध्यान दें.

प्रेम मैत्री- चाहने वालों के दबाव में आकर भावुकता में निर्णय न लें. घर से करीबी बनी रहेंगी. परिजनों संबंध बेहतर बनाए रहेंगे. परस्पर संवाद बढ़ाएंगे. भावनात्मक विषयों में अतिउत्साह में नहीं आएंगे. अपनों की मदद बनी रहेगी. परिजनों का सहयोग रहेगा. सूझबूझ सक्रियता से सब प्रभावित होंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- अहंकार में न आएं. सबका सम्मान करें. स्वास्थ्य सामान्य बना रहेगा. नियमित जांच कराएं. मनोबल ऊंचा रखें. करीबी मददगार रहेंगे.

शुभ अंक : 2 5 और 6

शुभ रंग : फिरोजी

आज आज का उपाय : देवी मां सिद्धीदात्री की पूजा वंदना साधना करें. विधिवत् व्रत संकल्प के साथ यज्ञादि का आयोजन करें. कन्या भोजन कराएं. बड़प्पन रखें.

