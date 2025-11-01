scorecardresearch
 

आज 1 नवंबर 2025 तुला राशिफल: देवउठनी एकादशी पर तुला राशि वाले पाएंगे शुभ समाचार, खर्च पर नियंत्रण रखें

Aaj ka Tula Rashifal 1 November 2025, Libra Horoscope Today: विविध कार्यों में रुचि बढ़ेगी.  करियर व्यवसाय में तेजी रखेंगे.  प्रबंधकीय सफलता से उत्साहित रहेंगे.  आर्थिक मामलों में बेहतर करेंगे.  कामकाजी वार्ता व प्रभाव बनाए रखेंगे.  

libra horoscope
तुला - मन की करने का समय बना हुआ है.  आसपास की स्थितियां अधिक सकारात्मक होंगी.  उत्साह से कार्य करेंगे.  अध्ययन में आगे रहेंगे.  सूझबूझ और बुद्धिमत्ता से लक्ष्य साधेंगे.  कार्य विस्तार में सफल रहेंगे.  करियर व्यापार अच्छा रहेगा.  प्रतियोगिता में शामिल होंगे.  खर्च पर नियंत्रण रखेंगे.  स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएंगे.  श्रेष्ठ प्रयासों से सभी प्रभावित होंगे.  विनम्र रहेंगे.  संतान से सुखद समाचार मिल सकता है.  ऊर्जा उत्साह से भरे रहेंगे.  नवीनता पर जोर देंगे.  सोच बड़ी रखेंगे.   

नौकरी व्यवसाय- कारोबार में तेजी रहेगी.  विविध कार्यों में रुचि बढ़ेगी.  करियर व्यवसाय में तेजी रखेंगे.  प्रबंधकीय सफलता से उत्साहित रहेंगे.  आर्थिक मामलों में बेहतर करेंगे.  कामकाजी वार्ता व प्रभाव बनाए रखेंगे.  लक्ष्य पो में सफल होंगे. 

धन संपत्ति- सुविधा संसाधनों को बढ़ावा मिलेगा.  लाभ प्रतिशत अपेक्षा से अच्छा रहेगा.  आर्थिक प्रगति से उत्साहित बने रहेंगे.  भवन वाहन के मामले पक्ष में रहेंगे.  पेशेवर मित्रवर्ग के सहयोग सहकार पर ध्यान देंगे. 

प्रेम मैत्री- संबंधों में मजबूती आएगी.  प्रियजनों से भेंट के अवसर बनेंगे.  मन प्रसन्न रहेगा.  भरोसा बनाए रखेंगे. सहकर्मी सहयोगी होंगे.  संबंधों में स्पष्टता रखेंगे.  सभी से तालमेल बना रहेगा.  समय लेकर भेंट को जाएंगे.  रिश्तों में बड़़प्पन रखेंगे.  सुखद प्रस्ताव मिलेंगे.  स्पष्टता रखेंगे. 

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तित्व संवरेगा.  ऊर्जावान रहेंगे.  आज्ञाकारिता बढ़ेगी.  स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे.  संकेतो के प्रति सजग रहेंगे.  खानपान आकर्षक होगा.  उत्साह बढ़ेगा. 

शुभ अंक : 3 6 और 8

शुभ रंग : फिरोजी

आज का उपाय : भगवान श्रीहरि विष्णु की पूजा वंदना और तुलसी विवाह करें.  अन्नकूट का भोग लगाएं.  शनिदेव के लिए पीपल पेड़ के तले दीया जलाएं.  नवग्रह पूजा करें. 

