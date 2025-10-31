Singh Tarot Rashifal 31 October 2025: सिंह राशि वालों के रिश्तों में आ सकती है दरार, सेहत का रखना होगा ख्याल

सिंह (Leo):-

Cards:- Two of cups

यह समय अपनी भावनाओं का प्रदर्शन अपने प्रिय के समक्ष करने का हैं. साथ ही उसकी भावनाओं को समझने समझकर उन्हें सम्मान देना चाहिए. यदि सामने वाला इस समय विवाह के लिए तैयार नहीं है. तो उसके साथ जबरदस्ती ना करें. इससे आप दोनों के संबंधों में दरार पड़ सकती हैं. आपस में बातचीत करके इस बात को समझने का प्रयास करें. कि सामने वाला इस समय क्या चाह रहा हैं. और यदि वह अभी विवाह नहीं करना चाहता हैं. तो उसके पीछे उसकी मंशा क्या हैं. साझेदारी में किसी व्यवसाय की शुरुआत करने की बात आप अपने मित्रों से कर सकते हैं. आपको इस बात का विश्वास है. कि आपका कोई मित्र आपके साथ साझेदारी में व्यवसाय करने के लिए सहमत हो जाएगा. इस समय यदि किसी के साथ आपका मनमुटाव या शत्रुता चल रही है. तो उसे क्षमा करके इस शत्रुता को मित्रता में बदलने का प्रयास करें. यह भी संभव हैं, कि यह मित्रता आगे चलकर आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होगी. यदि आप अविवाहित हैं. तो जल्द ही मनचाहे जीवनसाथी से मुलाकात हो सकती हैं.

स्वास्थ्य: गले में खराश और सर्दी के कारण नाक बंद होने के कारण काफी परेशानी महसूस कर सकते हैं. घरेलू उपचार कर इस समस्या को दूर करने का प्रयास करेंगे.

आर्थिक स्थिति: अपने व्यर्थ के खर्चो पर लगाम लगाने का प्रयास कीजिए. दूसरे की देखा देखी पैसे खर्च करना समझदारी नहीं है.

रिश्ते: बड़े बुजुर्ग के साथ कुछ समय बिता सकते हैं. किसी पूजा पाठ के लिए अपने पुश्तैनी घर जा सकते हैं.

