Singh Tarot Rashifal 30 October 2025: सिंह राशि वाले कठिन परिस्थितियों में आगे बढ़ेंगे, पैसों का लेनदेन न करें

सिंह (Leo):-

Cards:- The Empress

आप किसी ऐसी समस्या में उलझ गए है. जिसके बारे में आप अपने परिजनों से बात नहीं कर सकते हैं. यह समस्या आपकी निजी जीवन से संबंधित हो सकती हैं . इस समय आप अपनी किसी महिला मित्र से इस समस्या को लेकर सलाह ले सकते हैं. आप इस बात पर विश्वास कर सकते हैं. कि आपकी मित्र आपको इस परेशानी से बाहर निकलने का अच्छा समाधान बता पायेगी. और साथ ही इसके बारे में आपके परिजनों को कोई सूचना की प्राप्ति नहीं होगी. अपने कार्य में गति आती हुई देख सकते हैं. छोटे-छोटे कार्य जो काफी समय से अपूर्ण पड़े हुए थे. वह भी आप पूरे होने की कगार पर आ सकते हैं. कुछ ऐसे परिवर्तन आपके कार्य क्षेत्र में आ सकते हैं. जिससे आपको अपनी कार्य शैली को पहले से बेहतर बनाने में मदद मिल सकेगी. और आप अपने कार्य कुशलता को और निखार पाएंगे. इस समय अपना पूरा ध्यान अपने कार्य की तरफ केंद्रित करें. जरा सा भी भटकाव आपके कार्यों में को पूरा करने विलंब कर सकता है. जो कि आपकी छवि के लिए अच्छा नहीं होगा. किसी भी कागजात पर बिना पढ़े हस्ताक्षर न करें. चाहे सामने वाला आपका कितना ही करीबी या परिचित क्यों न हो. आपको अपने हस्ताक्षर करने से पूर्व किसी भी कागजात पर लिखी हुई जानकारी अवश्य पता होना चाहिए. जिससे निकट भविष्य में आप किसी भी ऐसी स्थिति में न फंस जाएं. जो कि आपके लिए अच्छी ना हो.

स्वास्थ्य: आप यह अनुभव कर सकते हैं कि खाना खाते वक्त आपको काफी परेशानी हो होने लगी है. इस बात के चलते जल्द ही चिकित्सक से मिल सकते हैं.

आर्थिक स्थिति: मैं घर को खरीदने के लिए धन की व्यवस्था कर सकते हैं. इसके लिए अपने पिता से भी सहायता प्राप्त करने की कोशिश करेंगे.

रिश्ते: रिश्तों में बनावटीपन और दोहराचरित्र रिश्तों की गरिमा और मर्यादा को भंग कर देता है. आप जैसे हैं वैसे ही सामने वाले के सामने खुद को प्रस्तुत करें.

