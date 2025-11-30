Singh Tarot Rashifal 30 November 2025: एकांत से दिशा मिलेगी, खुद पर काम करें

सिंह (Leo):-

Cards:- The Hermit

मन में बसे अंधकार को दूर करें.अपनी अंतरिक्ष शक्ति को पहचानने का प्रयास करें.अपने लक्ष्य की तरह दृढ़ता और विश्वास के साथ कदम बढ़ाएं.अपने अंदर की कमियों को सुधारने का प्रयास करें.दूसरों को उनकी कमियां न बताएं. कार्यों का पुनः अवलोकन करें. गलतियों को सुधारने का प्रयास सफलता को बढ़ा देगा.आर्थिक लाभ के नए रास्ते खुल सकते हैं.कार्यों से दूर होकर खुद को थोड़ा विश्राम दें. समय पर कार्य पूरा करें.स्वयं को पहले से ही आगे आने वाली स्थितियों का सामना करने के लिए मजबूत और दृढ़ बनाकर रखें.ऐसे समझौतों का हिस्सा न बनें.जो किसी मजबूरीवश करना पड़ें.सामने वाले की मजबूरी का फायदा न उठाएं.स्वार्थवश रिश्तों को न बनाएं.प्रिय के परिवार के साथ अनबन हो सकती हैं.जिसके चलते प्रिय की नाराजगी सहन करना पड़ सकती हैं.अपनी गलती की माफ़ी मांग सकते है.कमजोर लोगों की मदद करें.लोगों के साथ नम्रतापूर्ण व्यवहार करें.क्रोध की जगह शांत मन से फैसले लें.

स्वास्थ्य : स्वास्थ्य को लेकर सजग रहें.नाक से बार-बार खून निकलने की शिकायत हो सकती है.

आर्थिक स्थिति: पैसों की आवक सामान्य रहेगी.फिजूलखर्ची को नियंत्रित करें.

रिश्ते: अतीत की यादों से दूर रहें.नए लोगों से मुलाकात हो सकती है.

---- समाप्त ----