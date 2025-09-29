scorecardresearch
 

Singh Tarot Rashifal 29 September 2025: आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, पारिवारिक जिम्मेदारियां मिल सकती है

Aaj ka Singh (Leo) Tarot Card Horoscope, 29 September 2025: इस समय जीवन को आसान बनाने की कोशिश कीजिए. परिवार के साथ समय व्यतीत कीजिए. और पारिवारिक जिम्मेदारियां को  बेहतर तरीके से पूरा कीजिए.

leo horoscope
सिंह (Leo):-

Cards:- Ten of wands 

इस समय अत्यधिक श्रम की जगह बुद्धि का उपयोग ज्यादा आवश्यक है.अन्यथा कार्यों के बोझ सेआप खुद को घिरा हुआ पाएंगे.अपने बुद्धि का सहयोग सही उपयोग करके बिना ज्यादा परिश्रम और बल का उपयोग करें बिना ही कार्य को सुगमता से पूरा करने की कोशिश की जा सकती है. हो सकता है, कि सफलता के साथ-साथ जिम्मेदारियां भी आपकी कंधों पर आ जाए. इस समय एक सफलता से दूसरी सफलता तक का रास्ता आपको इन जिम्मेदारियां को साथ लेकर ही निपटाना होगा. इस समय किसी पुरानी स्थिति के खत्म होने और नई स्थिति के शुरू होने का बदलाव आप देख सकते हैं. इन जिम्मेदारियां के साथ जीवन को आसान बनाने का प्रयास कीजिए.कार्य क्षेत्र में जो भी जिम्मेदारी आपको सौंप जा रही है. यदि उसको अच्छे से पूर्ण करने का प्रयास करेंगे.तो आपको जल्द ही एक अच्छी सफलता तक जाने का अवसर प्राप्त हो पाएगा. इस समय जीवन को आसान बनाने की कोशिश कीजिए. परिवार के साथ समय व्यतीत कीजिए. और पारिवारिक जिम्मेदारियां को  बेहतर तरीके से पूरा कीजिए.

स्वास्थ्य: परिवार में किसी बड़े बुजुर्ग की तबीयत को लेकर चिंता हो सकती है. चिकित्सक ने स्थान परिवर्तन की सलाह दी है.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति ठीक है.उसे और बेहतर बनाने के प्रयास कर सकते हैं.

रिश्ते: किसी रिश्ते के विश्वासघात ने आपका लोगों से विश्वास कम कर दिया.बिना सबूत के सामने वाले की बात को सच मानना थोड़ा मुश्किल हो सकता है

