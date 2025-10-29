Singh Tarot Rashifal 29 October 2025: सिंह राशि वालों को किसी कार्य में हो सकती है गलतफहमी, सेहत को न करें नजरअंदाज

सिंह (Leo):-

Cards:- Four of cups

अपने निर्णय लेने की शक्ति को सुधारने का प्रयास कर सकते हैं. जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेना आपके लिए संभव नहीं होगा. किसी भी कार्य को लेकर निर्णय लेने में आप कई बार इतना अधिक समय लगा देते हैं. कि वह कार्य आपके हाथ से निकल जाता है. अपनी इस कमी को दूर करने के लिए आप किसी ऐसे व्यक्ति की सलाह ले सकते हैं. जो आपको इस कार्य में मदद करेगा. जल्द ही कुछ अच्छे अवसर आपके कार्य क्षेत्र में आ सकते हैं. इन अवसरों को देखकर सही निर्णय लेकर अपने कार्य को पूरा कर सकते हैं. इस समय आप अपने स्वविवेक जो भी निर्णय लेंगे. वह आपके आगे के भविष्य में आपके लिए फायदेमंद होगा या नुकसान दें. यह आपकी निर्णय शक्ति पर आधारित होगा. कोशिश करें,कि अपने निर्णय स्वयं अन्य लोगों को अपने निर्णय के बीच में हस्तक्षेप न करने दें. प्रिय के साथ विवाह करने की बात को लेकर आप दोनों के बीच थोड़ी गलतफहमी हो सकती हैं. सामने वाला बार-बार आपके परिजनों से यह बात करने की सलाह दे किंतु आप उसकी इस बात को नजरअंदाज कर रहे हैं यह बात उसको बुरी लग सकती है.

Advertisement

स्वास्थ्य: छाती में काफी दर्द हो रहा है हो सकता हैं, कि पाचन में चली आ रही है किसी समस्या के कारण गैस की समस्या हो रही हो.

आर्थिक स्थिति: किसी को एक बड़ी धनराशि की आवश्यकता पड़ सकती है. सामने वाले के अनुरोध पर आप उसे पैसा देने को राजी हो सकते हैं. इस बड़ी धनराशि को बिना लिखापढ़ी के नहीं दे.

रिश्ते: घर संगत में लिप्त होने के कारण संतान ने काफी धन की हानि कर दी है इस कहानी के भरपाई करने का प्रयास कर सकते हैं.

---- समाप्त ----