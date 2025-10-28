scorecardresearch
 

Singh Tarot Rashifal 28 October 2025: सिंह राशि वालों की कार्यशैली में आएगा बदलाव, कठिनाइयों का करना पड़ सकता है सामना

Aaj ka Singh (Leo) Tarot Card Horoscope, 28 October 2025: आपकी व्यस्तता और लापरवाही के चलते जीवनसाथी आपसे थोड़ा नाराज हो सकता हैं. उसकी नाराजगी दूर करने का प्रयास करें.  व्यवसाय में इस समय कुछ बाधाएं ऐसी आ रही है.

leo horoscope
सिंह (Leo):-
Cards:- Four of swords

किसी कार्य की शुरुआत जितनी सरलता पूर्वक हुई थी.  उसको पूरा करने में उतनी ही अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा.  अब जब कार्य सफलता के निकट पहुंच चुका हैं. तो आप खुद को थका हुआ महसूस करने लगे हैं.  इस कार्य के पूर्ण रूप से सफल होने के बाद आप कुछ समय विश्राम लेने पर विचार कर सकते हैं. इस विश्राम के दौरान आप पुराने कार्य में आई परेशानियों का अवलोकन करने का प्रयास करेंगे. साथ ही जिस नई योजना पर कार्य करने की शुरुआत करना हैं. उसके बारे में भी सोच विचार कर सकते हैं.  इस समय आप पुरानी योजना से पूरी तरह से बाहर निकलकर नई योजना पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करेंगे.  परिजनों के साथ थोड़ा वक्त बिताने का प्रयास कीजिए. आपकी व्यस्तता और लापरवाही के चलते जीवनसाथी आपसे थोड़ा नाराज हो सकता हैं. उसकी नाराजगी दूर करने का प्रयास करें.  व्यवसाय में इस समय कुछ बाधाएं ऐसी आ रही है.  जिन से बाहर निकलना अभी बहुत मुश्किल नजर आ रहा है. अभी तक इन बाधाओं का समाधान भी नहीं नजर आया हैं. इस परेशानी के चलते आप किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात कर सकते हैं.  जिसकी कार्यशैली इन बाधाओं से आसानी से निपटने के लिए बहुत अच्छी है.  हो सकता हैं, कि यह व्यक्ति आपको आपकी कार्य शैली में बदलाव लाने की सलाह दें.  सामने वाले की बात मानकर अपने में लाया गया बदलाव आपको आगे चलकर फायदा ही पहुंचाएगा.  इस बात का विश्वास रखें. 

स्वास्थ्य: जीवन से आलस को दूर करके सपने में स्फूर्ति लाने का प्रयास करें. अपने नियमित दिनचर्या में व्यायाम को अवश्य शामिल करें. 

आर्थिक स्थिति: नए घर की सजावट में किया गया खर्च आपकी आर्थिक स्थिति को हिला सकता हैं. 

रिश्ते: ससुराल पक्ष में किसी विवाह की तैयारी में शामिल होना का मौका मिल सकता हैं. इस बात को लेकर मन उत्साहित हो रहा है. 

