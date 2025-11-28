scorecardresearch
 
Singh Tarot Rashifal 28 November 2025: पुश्तैनी जमीन बेंचेगे, मोच आ सकती है

Aaj ka Singh (Leo) Tarot Card Horoscope, 28 November 2025: एक सामाजिक संस्था का निर्माण कर सकते हैं. छोटे भाई की विवाह की तैयारी हो सकती है. कार्य क्षेत्र में सहयोगी के साथ मतभेद सुलझा सकते हैं.

सिंह (Leo):-
Cards:-Judgement
ये समय सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं .पूर्व में की गई किसी की मदद का प्रतिफल मिल सकता है.किसी करीबी मित्र के साथ मिलकर एक व्यवसाय को शुरू कर सकते है. रुके हुए कार्य भी शुरू होंगे.ईश्वर में आपकी आस्था और विश्वास पहले से अधिक मजबूत होगी.किसी की मदद से मनचाही नौकरी को ढूंढ सकते है. खुले मन से फैसले  ले. अपनी पुरानी गलतियों को कोसते न रहे.अतीत  की यादों से बाहर निकालें.समय परिवर्तन को अपनाने का है.परिवार के साथ लंबी दूरी की  भ्रमण मनोरंजन के लिए कर सकते है. नौकरी में परिवर्तन कर सकते हैं. अपनी पुश्तैनी जमीन पर खेती करने का विचार बन सकता है.

मित्र के साथ मिलकर एक सामाजिक संस्था का निर्माण कर सकते हैं. छोटे भाई की विवाह की तैयारी हो सकती है. कार्य क्षेत्र में सहयोगी के साथ मतभेद सुलझा सकते हैं.अपने व्यवहार में नम्रता लाने का प्रयास करें.लोगों के उकसाने पर प्रतिक्रिया न करें. स्थिति को समझ कर आगे निर्णय लें. पुराने प्रेमी या प्रेमिका से मुलाकात हो सकती है.

स्वास्थ्य: किसी दवा का दुष्परिणाम हो सकता है. पैर में मोच आ सकती है.

आर्थिक स्थिति: एक छोटी सी दुकान की शुरुआत कर सकते हैं. अपने खर्च आमदनी से कम करें.

रिश्ते: नया प्रेम संबंध बन सकता है. सामने वाले की भावनाओं का सम्मान करें.
 

