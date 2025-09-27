scorecardresearch
 

Feedback

Singh Tarot Rashifal 27 September 2025: सिंह राशि वालों को मिल सकता है उधार दिया पैसा, सेहत का ध्यान रखें

Aaj ka Singh (Leo) Tarot Card Horoscope, 27 September 2025: कुछ नए लोगों के साथ मुलाकात हो सकती हैं. जरूरत पड़ने पर ये लोग आपके कार्यों में सफलता लाने में आपकी मदद करेंगे. ऐसा आपको विश्वास हैं.

Advertisement
X
leo horoscope
leo horoscope

सिंह (Leo):-

Cards:- The Fool

अपने बचपने और नासमझ व्यवहार के चलते लोगों के साथ अपने रिश्ते खराब कर सकते हैं. इस समय कार्यक्षेत्र में कुछ अच्छे अवसर आते दिखाई दे सकते हैं. उन अवसरों को प्राप्त करने के लिए किए गए प्रयास आपको बदलाव की तरफ ले जा सकते हैं. पूर्व में कुछ ऐसी बाधाएं आपने अपने नकारात्मक विचारों के चलते उत्पन्न कर ली हैं. जिनसे बाहर आना आपके लिए जोखिमपूर्ण स्थिति निर्मित कर सकता हैं. किसी नए बदलाव के साथ अपने जीवन को संतुलित करने का प्रयास कर सकते है. कई लोगों के अनुभवों से निकलकर कुछ ऐसी बातें आपको प्रभावित कर सकती हैं. जो कि जिंदगी में आपको सफलता प्राप्त करने को आसान बना देंगी. आप किसी ऐसे अवसर का चयन कर सकते हैं. जिसमें कुछ ज्यादा जोखिम हो सकता हैं. इसके बाबजूद कार्य की सफलता आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरी कर सकती हैं. कुछ नए लोगों के साथ मुलाकात हो सकती हैं. जरूरत पड़ने पर ये लोग आपके कार्यों में सफलता लाने में आपकी मदद करेंगे. ऐसा आपको विश्वास हैं.

सम्बंधित ख़बरें

कर्क राशि वालों को मिल सकता है धोखा, लेनदेन से बचें 
मिथुन राशि वालों को हो सकता है आर्थिक लाभ, जानिए कैसा रहेगा आज का दिन 
वृष राशि वालों की आर्थिक अच्छी रहेगी, जानिए कैसा रहेगा दिन 
मेष राशि वालों को हो सकती है आर्थिक हानि, लापरवाही से बचें 
मीन राशि वालों के पैसों की आवक जावक अच्छी बनी हुई हैं, जानिए कैसा रहेगा आज का दिन 
Advertisement

स्वास्थ्य: पेट में लगातार बना हुआ दर्द को नजरंदाज करना आपको मुसीबत में डाल सकता हैं. चिकित्सक ने आपके किसी बड़ी बीमारी के होने की आशंका व्यक्त की हैं.

आर्थिक स्थिति: कहीं रुका हुआ पैसा वापस मिलने की उम्मीद अपने छोड़ दी थी. अब अचानक से आपको वो उम्मीद दुबारा हो सकती हैं.

रिश्ते: बड़े भाई का जन्मदिन धूमधाम से मनाने की तैयारी कर रहे हैं. सभी परिजनों और करीबी लोगों के साथ इस उत्सव का आनंद ले सकते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement