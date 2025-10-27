scorecardresearch
 

Singh Tarot Rashifal 27 October 2025: नौकरी में पदोन्नति की उम्मीद दिख रही है, बुजुर्गों से लाभ मिलेगा

Aaj ka Singh (Leo) Tarot Card Horoscope, 27 October 2025: नौकरी में पदोन्नति की उम्मीद नजर आ रही है. काफी समय से आप एक अच्छी पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे हैं. जीवन में जल्द ही सकारात्मक बदलाव आते नजर आएंगे.

सिंह (Leo):-
Cards:- Knight of Cups 
कार्य क्षेत्र में अधिकारी आपकी निष्ठा और लगन का सम्मान करते हैं. इस बात को आप भली भांति जान रहे हैं. किसी नए कार्य की शुरुआत की सहमति लेने के लिए आपको किसी व्यक्ति की तरफ से कुछ धनराशि उपहार में दे सकता हैं. हालांकि इस बात को लेकर आप अपने अधिकारी को सूचित कर सकते हैं. इस तरह से पैसा लेना आपके उसूलों के खिलाफ होगा. सामने वाले के कार्य से संबंधित सभी कागजात देख सकते हैं. ये संभव हैं , कि नियुक्ति घर से काफी दूर पर हो. तो इस समय आप घर भी लौट सकते हैं. पूर्ण दृढ़निश्चय से बिना किसी भय और परिणाम की परवाह किए बिना कठिन परिश्रम करते हैं.

आपको जल्दी आपकी मंजिल मिल जाएगी. इस समय परिवार की कोई बुजुर्ग महिला आपके विवाह के लिए प्रस्ताव ला सकती है. यदि आप किसी को लंबे समय से पसंद करते आए हैं. तो यह समय उसके समक्ष अपने प्रस्ताव को रखने के लिए अनुकूल है. सामने वाले के समक्ष अपने भावनाएं प्रदर्शित कर उसकी इच्छा जानने की कोशिश कर सकते हैं.

नौकरी में पदोन्नति की उम्मीद नजर आ रही है. काफी समय से आप एक अच्छी पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे हैं. जीवन में जल्द ही सकारात्मक बदलाव आते नजर आएंगे. इन बदलावों को स्वीकार कर अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास कर सकते हैं.

स्वास्थ्य: अपने दिनचर्या में सुधार लाने का कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं. सारे दिन आलस करने के कारण स्वास्थ्य बिगड़ सकता हैं. 

आर्थिक स्थिति: परिवार के किसी बुजुर्ग से कुछ ऐसी एफडी मिल सकती हैं, जो आपके ही नाम बनी हुई होंगी. 

रिश्ते: मित्रता के रिश्ते में धोखा खा सकते हैं सामने वाला आपके कार्यों को खराब करने के लिए उनमें रुकावटें उत्पन्न कर सकता है. 

---- समाप्त ----
