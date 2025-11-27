Singh Tarot Rashifal 27 November 2025: व्यर्थ का खर्च न करें, किसी योजना में धन निवेश से पहले सोच-समझ लें

सिंह (Leo):-

Cards:- Death

किसी करीबी के दूर जाने से मन विचलित हो सकता हैं. इस समय ऐसा महसूस कर रहे हैं, कि जैसे आपने अपना सब कुछ खो दिया हो. इससे मन में उदासी बढ़ सकती है. किसी नए व्यक्ति के साथ मुलाकात हो सकती हैं. परिवार में किसी मांगलिक कार्य की तैयारी हो सकती हैं. किसी मनचाही नौकरी की प्राप्ति हो सकती हैं. रुके हुए कार्यों में आई गति ऐसा बता रही है. जैसे ईश्वर ने आपको अपने कार्यों को पूरा करने का एक अवसर और दे दिया हैं.

और पढ़ें

अपने कार्यों को पूरे जोश से पूरा करेंगे. जीवन में स्थित अनावश्यक चीजों,विचारों या रिश्तों से खुद को मुक्त करने का प्रयास कर सकते हैं. कार्य को समय पर पूरा करें. किसी कार्य में आई चुनौतियों से घबराकर अपने कदम पीछे न करें. आगे बढ़ना ही जीवन को संतुलित करने का प्रयास होना चाहिए. व्यर्थ के खर्चे न करें. किसी योजना में धन निवेश से पहले उसको अच्छे से समझ लें.

यदि कोई जोखिम नजर आ रहा हो. तो वहां धन निवेश न करें. मनचाहे जीवनसाथी की तलाश पूरी हो सकती हैं. परिवार में बड़े बुजुर्ग की तबीयत अचानक से काफी बिगड़ सकती हैं. ये चिंता की बात हो सकती हैं. नए प्रेम संबंध बन सकते है. व्यवसाय में आई चुनौती किसी की सहायता से सुलझाने का प्रयास कर सकते है.

---- समाप्त ----