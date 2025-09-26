Singh Tarot Rashifal 26 September 2025: सिंह राशि वालों की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, संयम बनाए रखें

सिंह (Leo):-

Cards:-Four of Pentacles

आप अपने कार्य क्षेत्र में कठिन परिश्रम कर अपनी स्थिति को काफी मजबूत बन चुके हैं जिसके चलते आपको अच्छा खासा आर्थिक लाभ भी मिलता आया है अपने धन का बहुत सोच समझकर बिना जोखिम वाली जगह पर निवेश निवेश कर सकते हैं. अत्यधिक पैसे होने के साथ व्यवहार में एक कंजूसीपन भी नजर आता है. किसी बड़ी खुशी के उपलक्ष्य में मित्रों द्वारा छोटे से जश्न के लिए बमुश्किल हां करेंगे. एक और जहां भौतिक स्थिरता मन में सुकून का भाव ला रही है. वहीं दूसरी और धन चोरी हो जाने या खोने का डर मन में समाया हुआ है. इस स्थिति से बाहर निकालने के लिए अपने धन का निवेश किसी अनुभवी व्यक्ति के मार्गदर्शन में कर सकते हैं. धीरे-धीरे आप आएंगे कि आपका ये डर काम हो सकता है. कुछ समय से आप यह महसूस कर सकते हैं,कि अब आपको भौतिकवादिकता से धीरे-धीरे खुद को आध्यात्मिकता की तरफ ले जाने का प्रयास करना चाहिए. पैसा कमाने की होड़ मन में एक बेचैनी का अनुभव करती आई है. अध्यात्म की तरफ जाकर मन को सुकून और शांति देने का प्रयास कर सकते हैं.

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव के चलते की अनिद्रा की स्थिति बन रही है. ध्यान साधना कर मानसिक तनाव को दूर करने का प्रयास कर सकते हैं.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति बेहतर बनी हुई है. इस समय इस धन को खर्च करने में भी डर सकते हैं.

रिश्ते: ऐसे रिश्तेदारों से धीरे-धीरे दूर होने लगे हैं जो जब चाहे आपसे धन की मांग करते हैं.

---- समाप्त ----