scorecardresearch
 

Feedback

Singh Tarot Rashifal 26 October 2025: नया घर खरीदने की इच्छा जल्द ही पूरी होगी, जीवन में अचानक परिवर्तन आएगा

Aaj ka Singh (Leo) Tarot Card Horoscope, 26 October 2025: इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा. कि इस समय लिए गए निर्णय में परिवर्तन करना आसान नहीं होगा. इसलिए निर्णय लेते समय सभी स्थितियों का आकलन अवश्य कर लें. बाद में पछताने से बेहतर हैं. कि अभी निर्णय को ध्यान से लिया जाएं. 

Advertisement
X
leo horoscope
leo horoscope

सिंह (Leo):-
Cards:- The Hanged Man 
किसी परिस्थिति में आपकी सोच समझ इतनी अधिक बदल गई हैं. कि आप स्वयं इस बात पर आश्चर्यचकित है. कार्य क्षेत्र में आपको अचानक से स्थानांतरण की सूचना मिल सकती है. यह सूचना आपके लिए अप्रत्याशित होगी. इसके साथ ही आपको शीघ्र इस विभाग से दूसरे विभाग में जान का निर्देश मिल सकता हैं. अचानक से आया यह परिवर्तन आपके जीवन को प्रभावित कर सकता है. इस संदर्भ में आप उच्च अधिकारियों से बात करने का प्रयास कर सकते हैं.

किंतु आपको कोई भी संतोषजनक के जवाब मिलने की उम्मीद नजर नहीं आ रही हैं. इस समय आपको कुछ निर्णय लेने पड़ सकते हैं. जिनका प्रभाव आगे भविष्य में आपके जीवन पर पड़ेगा. अतः सोच समझ कर इन निर्णय को लेना चाहिए. यदि कहीं दुविधा है, तो अपने परिजनों के साथ इस विषय पर बातचीत कर सकते हैं.

इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा. कि इस समय लिए गए निर्णय में परिवर्तन करना आसान नहीं होगा. इसलिए निर्णय लेते समय सभी स्थितियों का आकलन अवश्य कर लें. बाद में पछताने से बेहतर हैं. कि अभी निर्णय को ध्यान से लिया जाएं. 

सम्बंधित ख़बरें

व्यापार में मुनाफा होने की संभावना है, स्वास्थ्य का ख्याल रखें 
अपने खर्चों को सीमित करें, दिखावा करने वालों को नुकसान होगा 
आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर रहेगी, मन प्रसन्न रहेगा 
कर्ज लेने की नौबत आ सकती है, मन व्याकुल रहेगा 
धनराशि उधार दे सकते हैं, स्थानांतरण भी मिल सकता है 

स्वास्थ्य:लिवर में संक्रमण हो सकता हैं. बाहर के खानपान से परहेज करें. 

आर्थिक स्थिति: अपनी मेहनत से एक नए घर को खरीदने की इच्छा जल्द ही पूरी करेंगे. 

रिश्ते: पति पत्नी के बीच की अनबन से परिजन परेशान हो सकते हैं. जिसके चलते दूसरों की नाराजगी सहन करना पड़ेगी. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement