Singh Tarot Rashifal 26 October 2025: नया घर खरीदने की इच्छा जल्द ही पूरी होगी, जीवन में अचानक परिवर्तन आएगा

सिंह (Leo):-

Cards:- The Hanged Man

किसी परिस्थिति में आपकी सोच समझ इतनी अधिक बदल गई हैं. कि आप स्वयं इस बात पर आश्चर्यचकित है. कार्य क्षेत्र में आपको अचानक से स्थानांतरण की सूचना मिल सकती है. यह सूचना आपके लिए अप्रत्याशित होगी. इसके साथ ही आपको शीघ्र इस विभाग से दूसरे विभाग में जान का निर्देश मिल सकता हैं. अचानक से आया यह परिवर्तन आपके जीवन को प्रभावित कर सकता है. इस संदर्भ में आप उच्च अधिकारियों से बात करने का प्रयास कर सकते हैं.

किंतु आपको कोई भी संतोषजनक के जवाब मिलने की उम्मीद नजर नहीं आ रही हैं. इस समय आपको कुछ निर्णय लेने पड़ सकते हैं. जिनका प्रभाव आगे भविष्य में आपके जीवन पर पड़ेगा. अतः सोच समझ कर इन निर्णय को लेना चाहिए. यदि कहीं दुविधा है, तो अपने परिजनों के साथ इस विषय पर बातचीत कर सकते हैं.

इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा. कि इस समय लिए गए निर्णय में परिवर्तन करना आसान नहीं होगा. इसलिए निर्णय लेते समय सभी स्थितियों का आकलन अवश्य कर लें. बाद में पछताने से बेहतर हैं. कि अभी निर्णय को ध्यान से लिया जाएं.

स्वास्थ्य:लिवर में संक्रमण हो सकता हैं. बाहर के खानपान से परहेज करें.

आर्थिक स्थिति: अपनी मेहनत से एक नए घर को खरीदने की इच्छा जल्द ही पूरी करेंगे.

रिश्ते: पति पत्नी के बीच की अनबन से परिजन परेशान हो सकते हैं. जिसके चलते दूसरों की नाराजगी सहन करना पड़ेगी.

---- समाप्त ----