Singh Tarot Rashifal 25 September 2025: सिंह राशि वालों को नहीं मिलेगा पैसा, धैर्य और संयम बनाए रखें

सिंह (Leo):-

Cards:- Five of pentacles

आपके किसी कार्य से व्यवसाय में आर्थिक संगठन आ सकता है या संकट आर्थिक हो या आत्मिक. आप पैसे और या प्रेम को खो सकते हैं. समय कठिन है आर्थिक नुकसान हो सकता है गलत जगह पर गलत लोगों से अच्छाई की उम्मीद पालन फिजूल बात है. खास तौर पर आर्थिक मामलों में फूंक कर कदम रखने की जरूरत है. आपकी कठिन परिस्थिति को देखकर आपके करीबी लोग उम्मीद आपसे दूर हो सकते हैं. अब जब आप इस तरह की कठिन दौर से गुजर रहे हैं. तो अपने आत्मिक शक्ति का सहारा ले सकते हैं. चल रही स्थिति ज्यादा लंबे समय तक साथ नहीं रहेगी. कुछ स्थितियों में आपको ज्यादा अकेलापन महसूस हो सकता है. यह स्थिति आपको अवसादग्रस्त भी बन सकती हैं. इस परिस्थिति में किसी से भी मदद मांगना आपको मुश्किल प्रतीत होता हो सकता हैं . नौकरी को छूट जाना, निवेश में हानि या पैसे डूब जाना आत्मबल को बुरी तरह से हिला सकता है. मुश्किल के समय में धैर्य रखना बहुत आवश्यक है. इस समय अपने ईश्वर पर आस्था और विश्वास बनाए रखें. क्योंकि किसी न किसी रूप में भगवान की दृश्य अदृश्य शक्ति हमें देर सबेर मदद अवश्य करेगी. ऐसा पूर्ण विश्वास रखें.

स्वास्थ्य: किसी बड़ी बीमारी के होने की आशंका हो रही है. बार-बार खून की कमी आपको किसी बड़ी बीमारी का संदेह दे रही है.

आर्थिक स्थिति: यह आर्थिक संकट का दौर है. थोड़ा धैर्य और संयम बनाए रखें. धीरे-धीरे इस दौर से बाहर निकालने के रास्ते मिलना शुरू हो जाएंगे.

रिश्ते: आर्थिक संकट के इस दौर में अपने बुरे लोगों की पहचान उनके आपके साथ खड़े रहने से हो सकती हैं.

---- समाप्त ----