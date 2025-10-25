Singh Tarot Rashifal 25 October 2025: मधुरता बनाए रखिए, कार्य में चुनौतियां आ सकती हैं

सिंह (Leo):-

Cards:- Death

किसी भी कार्य की शुरुआत से पूर्व उसकी असफलता की संभावना से अपने कदम पीछे खींच लेना आपके करियर के लिए अच्छा साबित नहीं होगा. जब तक आप किसी परिस्थिति का सामना नहीं करते हैं. तब तक आप उस स्थिति में निहित फायदे को भी नहीं समझ पाएंगे. किसी भी कार्य में चुनौतियां और बाधाएं तो आती ही हैं. उनसे डरकर कदम पीछे करना आपकी सफलता को प्रभावित कर सकता है. आगे बढ़ाने के लिए जीवन में चुनौतियों का सामना करना आवश्यक है. किसी करीबी के साथ कोई दर्दनाक हादसा हो सकता है. हो सकता हैं, कि इस हादसे से संबंधित कुछ जानकारी आपको पहले से ही मिल चुकी थीं.लेकिन आपने उस जानकारी को मजाक समझ कर नजरअंदाज कर दिया होगा.

इस समय अपने जीवन से अनावश्यक चीजों और लोगों को बाहर करने का प्रयास करें. अपने जीवन में उन्हीं चीजों में लोगों को शामिल करें .जिनका उपयोग कर आप जीवन में सुकून और खुशियां ला सकते हैं. ऐसे लोगों को इस समय जो आवश्यक है. उन पर अपना ध्यान केंद्रित करें. पुराने रिश्ते, पुराने मित्र और पुरानी सोच को दूर कर जीवन में पुनः ऊर्जा और उत्साह को संग्रहित कर सकते हैं.

स्वास्थ्य: छोटी-छोटी स्वस्थ समस्याओं को नजरअंदाज ना करें. अगर कोई भी परेशानी लंबे समय से बनी हुई है तो उसका उपचार सही समय रहते जरूर कर लें.

आर्थिक स्थिति: किसी मित्र के साथ साझेदारी में लगा हुआ. पैसा डूबने की संभावना बन रही है. मित्र ने इस व्यवसाय को शुरू करने से पूर्व जोखिम की कल्पना ही नहीं की थी जिसके चलते काफी आर्थिक नुकसान हो सकता है.



रिश्ते: ऐसे रिश्तों में जिनका आपके जीवन में होना अति आवश्यक है.उन्हें मधुरता बनाए रखना चाहिए.



आर्थिक स्थिति: माता से कुछ कीमती आभूषण उपहार में मिल सकते हैं .सतर्क रहें किसी की इनको चोरी करने की नीयत हो सकती है.

रिश्ते: अपने प्रियजनों का सम्मान करें. अगर उनके साथ अपने अपशब्दों का प्रयोग कर दिया है. तो अपनी इस बात के माफी मांग लेने से आपका कद ऊंचा होगा

---- समाप्त ----