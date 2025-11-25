scorecardresearch
 

Singh Tarot Rashifal 25 November 2025: आर्थिक लाभ का समाचार मिल सकता है, धनधान्य में वृद्धि होगी

Aaj ka Singh (Leo) Tarot Card Horoscope, 25 November 2025: आपका सामने वाले को अपनी गलती सुधारने का अवसर देना आपकी छवि को कार्य क्षेत्र में और अधिक मजबूत कर देगा. अपने सहयोगियों और परिजनों के प्रति अपने व्यवहार को नम्र बनाने की आपकी कोशिश कामयाब हो सकती हैं.

leo horoscope
सिंह (Leo):-
Cards:- Judgement
आपके छोटे भाई या बहन ने कोई ऐसी गलती कर दी है. जिसके चलते आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा खराब हो सकती है. इस बात से सभी लोग नाराज हो सकते हैं. ऐसी स्थिति में परिजनों को समझा कर सामने वाले की गलती को माफ कर सकते हैं. आप यह महसूस कर सकते हैं, कि सामने वाले को उसकी गलती सुधारने के लिए एक मौका और दिया जाना चाहिए. हालांकि आपके परिवार के कुछ सदस्य इस बात के लिए इस समय राजी नहीं है. फिर भी अपने बड़प्पन को दिखाते हुए सभी आपकी बात मान सकते हैं. कार्य क्षेत्र में आपका कोई सहयोगी आपके खिलाफ कुछ गलत अफवाहें फैला रहा है.

इस बात को आप जान चुके हैं. हो सकता है, कि सामने वाला इस बात को लेकर शंकित हो. कि आप उसकी इस भूल के लिए उसको उच्च अधिकारियों के सामने ला सकते हैं. हालांकि आपके मन में यही ख्याल आ रहा हैं. फिर भी उसकी मानसिक स्थिति को समझते हुए आप उसको एक मौका अपनी गलती सुधारने का दे सकते हैं. आपका सामने वाले को अपनी गलती सुधारने का अवसर देना आपकी छवि को कार्य क्षेत्र में और अधिक मजबूत कर देगा. अपने सहयोगियों और परिजनों के प्रति अपने व्यवहार को नम्र बनाने की आपकी कोशिश कामयाब हो सकती हैं. 

स्वास्थ्य: किसी की बिगड़ी तबीयत को लेकर चिंतित हो सकते हैं. परिवार में गर्भवती स्त्री का पूरा ख्याल रखेंगे. 

आर्थिक स्थिति: आर्थिक लाभ का कोई समाचार अचानक से प्राप्त हो सकता है. इस धनलाभ को सही जगह पर निवेशित करने की इच्छा व्यक्त कर सकते हैं. 

रिश्ते: अचानक से आपके परिवार में किसी ऐसे व्यक्ति का आगमन हो सकता है. जिसका परिचय आपके पिता से होगा. अपरिचित व्यक्ति के कारण आप कुछ असुविधा महसूस कर सकते हैं. 

---- समाप्त ----
