Singh Tarot Rashifal 24 September 2025: सिंह राशि वालों के लिए आ सकता है विवाह का प्रस्ताव, आज के दिन करें ये काम

Aaj ka Singh (Leo) Tarot Card Horoscope, 24 September 2025: परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा पर जा सकते हैं. किसी बड़े बुजुर्ग के साथ आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं. जिसके चलते आप खुद को सही साबित करने का प्रयास कर सकते हैं.

सिंह (Leo):-
Cards:- Ten of Pentacles 

आने वाला समय आपके लिए अच्छे बदलाव लेकर आ रहा हैं. अचानक से आपको अप्रत्याशित लाभ मिल सकता हैं. ये संभव हैं, कि आपको परिवार से संपत्ति में हिस्सा मिल जाए या फिर व्यवसाय में साझेदारी प्राप्त हो जाएं. इस समय कार्य की अधिकता से बाहर निकलने का प्रयास कर सकते हैं. परिवार में कोई नन्हा प्राणी (कुत्ता, बिल्ली या अन्य कोई जानवर) ला सकते हैं. इससे सभी का ध्यान उसके ऊपर हो सकता हैं. इस समय किसी रसूखदार परिवार के साथ आपके रिश्ते बन सकते हैं. कोई ऐसा विवाह प्रस्ताव आ सकता हैं. जो किसी धनाढ्य और प्रभावशाली परिवार से संबंधित होगा. परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा पर जा सकते हैं. किसी बड़े बुजुर्ग के साथ आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं. जिसके चलते आप खुद को सही साबित करने का प्रयास कर सकते हैं. किसी के साथ विवाह करने की इच्छा आप अपने परिजनों के सामने रख सकते हैं. सामने वाला का धर्म आपसे अलग होने के कारण आपको इस बात में संशय हैं. कि सभी लोग तैयार होने या नहीं. 

स्वास्थ्य: किसी सड़क चलते आवारा कुत्ते के काटने से पांव में घाव बन सकता हैं. अस्पताल जाकर आपको इसके बचाव के इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए. 

आर्थिक स्थिति: अचानक से पुरस्कार या उपहार के रूप में काफी बड़ी धनराशि मिल सकती है.  इस धनराशि का उपयोग कर चारपहिया वाहन खरीद सकते हैं. 

रिश्ते: परिवार की सहमति से किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह कर सकते हैं.  जिसको आपने आज तक कभी देखा ही नहीं है. 

