Singh Tarot Rashifal 24 October 2025: संपत्ति का बंटवारा हो सकता है, नई जिम्मेदारियां उठाएंगे

सिंह (Leo):-

Cards:- The Emperor

किसी नए प्रेम संबंध की शुरुआत में आप अपने प्रिय के प्रति उतना आकर्षण महसूस नहीं कर रहे थे. जितना कि इस समय आप अपने प्रिय से आकर्षित हो रहे हैं.इस प्रेम संबंध की शुरुआत किसी गलतफहमी से हुई होगी.कार्य क्षेत्र में जल्द ही आपको एक उच्च पद की जिम्मेदारी सौंपने का निर्णय आपके अधिकारियों द्वारा लिया जा सकता है.इस पद की प्राप्ति के साथ ही एक बड़ी परियोजना की जिम्मेदारी भी आपके ऊपर आ सकती हैं. इस परियोजना में सफलता प्राप्ति के लिए काफी मेहनत और कड़े परिश्रम की आवश्यकता पड़ेगी. जिसके चलते कार्य की अधिकता और मानसिक तनाव बढ़ सकता हैं.

चुनौतियों का सामना करना और उनसे सफलतापूर्वक बाहर निकालने निकाल कर आना.हमेशा आपके लिए रोमांचक भरा रहा हैं.परिवार के साथ किसी ऐसे स्थान पर जा सकते हैं. जहां आप अपने बड़े बुजुर्ग से मुलाकात करेंगे. उस व्यक्ति केअनुभव आपके लिए मददगार साबित हो सकते हैं. पिता तुल्य इस व्यक्ति के साथ आप भावनात्मक जुड़ाव महसूस करेंगे.किसी कार्य में सफलता आपको तभी प्राप्त होगी. जब उस कार्य की जिम्मेदारी आप स्वयं अपने कंधों पर लें.दूसरों के ऊपर अपने कार्य का उत्तरदायित्व न सौंपे.

स्वास्थ्य: परिवार में किसी बड़े बुजुर्ग की तबीयत अत्यंत गंभीर हो सकती है. जिसके चलते सभी लोग चिंतित हैं.

आर्थिक स्थिति: संपत्ति के बंटवारे को लेकर चल रहा विवाद समझौते के रूप में सुलझा सकता हैं. इससे आपको एक बड़ा हिस्सा प्राप्त होने की उम्मीद बन रही है.



रिश्ते: अपने रिश्ते में गरिमा बनाए रखें. सामने वाले के साथ बात करते वक्त उसका आपके साथ क्या रिश्ता है.इस बात का ध्यान जरूर रखें.

---- समाप्त ----