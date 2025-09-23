scorecardresearch
 

Singh Tarot Rashifal 23 September 2025: सिंह राशि वालों को हो सकता है आर्थिक नुकसान, मानसिक तनाव भी कर सकता है परेशान

Aaj ka Singh (Leo) Tarot Card Horoscope, 23 September 2025: जल्द ही जीवन में कुछ ऐसे बदलाव आएंगे. जो  वर्तमान जीवन से पूरी तरह भिन्न हो सकते हैं. ऐसी स्थिति में उनके साथ सामंजस्य बिठाने का प्रयास करना ही आपके लिए सफल होना होगा. 

leo horoscope
सिंह (Leo):-
Cards:- Two of wands

विदेश जाने की इच्छा के चलते अपने प्रयासों में और अधिक तेजी ला सकते हैं.  किसी नई नौकरी की तलाश कर सकते हैं. यदि आप अपना पूरा ध्यान अपने लक्ष्य की तरफ केंद्रित रखेंगे . तो जल्द ही आप सफलता के नजदीक पहुंच जाएंगे. इस बात का विश्वास रखें. इस समय थोड़ी सतर्कता बरतनी आवश्यक है.  हो सकता हैं, कि कोई छोटी सी भूल या गलती आपके कार्यों को पुनः वही ले आए.  जहां से अपने शुरुआत की थी. यदि किसी के साथ मिलकर किसी कार्य को करने की योजना बना रहे हैं. तो सामने वाला व्यक्ति प्रभावशाली हो सकता है. तब इस बात के लिए आपको तैयार रहना चाहिए.  कि वह आपकी योजना में अपने अनुसार कुछ फेरबदल करने की चेष्टा करेगा.  यह आपकी समझ पर आधारित हैं ,कि आप इस बात को किस तरह लेंगे.  यदि किसी संपत्ति को खरीदने का सौदा कर रहे हैं.  तो अच्छे से जांच पड़ताल कर लें. और जब तक आपको संतुष्टि प्राप्त न हो. तब तक इस सौदे का निर्णय न ले.  हो सकता हैं, कि जो चीज आपको दिखाई जा रही है. वह उसे तरह की ना हो. ऐसी स्थिति में आपको आर्थिक संकट के साथ मानसिक तनाव भी होने की संभावना बनेगी.  जल्द ही जीवन में कुछ ऐसे बदलाव आएंगे. जो  वर्तमान जीवन से पूरी तरह भिन्न हो सकते हैं. ऐसी स्थिति में उनके साथ सामंजस्य बिठाने का प्रयास करना ही आपके लिए सफल होना होगा. 

स्वास्थ्य: जरूर ज्यादा तीखा और वरिष्ठ भोजन न करें.  इसका असर आपकी पाचन तंत्र पर अच्छा नहीं पड़ेगा.  हो सकता है कि आपकी लीवर की स्थिति इस समय सही ना हो.  

आर्थिक स्थिति: अचानक से कहीं से धन लाभ या पुरस्कार में बड़ी धनराशि मिल सकती है. इस धनराशि का उपयोग परिवार के सदस्य के विवाह में कर सकते हैं. 

रिश्ते: जीवनसाथी के साथ थोड़ी तनातनी हो सकती है.  जीवनसाथी की माता का हस्तक्षेप आपके जीवन में बढ़ने के कारण दोनों के बीच तनाव हो रहा है. 
 

