Singh Tarot Rashifal 23 October 2025: उधार दिया पैसा वापस न मिलने से चिंतित रहेंगे, धैर्य से काम लें

Aaj ka Singh (Leo) Tarot Card Horoscope, 23 October 2025: यदि आप हिम्मत से काम लेंगे. तो निश्चय ही जीवन में अंधकार छटेंगे. इस समय भविष्य को बचाने की कोशिश में सफल हो सकते हैं. बशर्तें धैर्य से काम लें तथा दृढ़ इच्छा शक्ति से समस्याओं के समाधान की कोशिश करें.

सिंह (Leo):-
Cards:- Nine of swords 
इस समय आप काफी बुरे ख्यालों से गुजर रहे हैं. कार्य क्षेत्र में कुछ ऐसे लोगों के साथ आपको किसी परियोजना में सहयोग लेना पड़ सकता हैं. जो जो आपसे ईर्ष्या रखते आए हैं. इस स्थिति में आप कार्य की सफलता को लेकर शंकित हो सकते हैं. इस कार्य की सफलता के जवाबदारी आपके ऊपर होने से आपको काफी मानसिक दबाव बन रहा हैं.

आप ऐसा अनुभव कर रहे हैं. कि जैसे जीवन में कुछ भयावह घटित हो सकता हैं या कुछ ऐसा घटित हो चुका हैं. जिसकी यादें आपको डरा रही हैं. इस समय आप यह न सोचें. कि सब कुछ खत्म हो गया है. और आपके पास कुछ भी शेष नहीं बचा है. यदि आप विचारों की नकारात्मकता से बाहर आने का प्रयास नहीं करेंगे. तो आप किसी भी समस्या का समाधान आसानी से नहीं ढूंढ पाएंगे.

यदि आप हिम्मत से काम लेंगे. तो निश्चय ही जीवन में अंधकार छटेंगे. इस समय भविष्य को बचाने की कोशिश में सफल हो सकते हैं. बशर्तें धैर्य से काम लें तथा दृढ़ इच्छा शक्ति से समस्याओं के समाधान की कोशिश करें. आपको यह भ्रम नहीं होना चाहिए. कि समस्याएं किसी जादूई समाधान से सुलझ जाएंगी. इसके लिए लड़ना आपको ही पड़ेगा. 

स्वास्थ्य: नींद पूरा न होने के कारण अवसाद की स्थिति बढ़ती जा रही हैं. किसी अच्छे मनोचिकित्सक से मिल सकते हैं. 

आर्थिक स्थिति: किसी को दिया हुआ उधार वापस न मिलने से आप चिंतित हो सकते हैं. 

रिश्ते: प्रिया के साथ अपने रिश्ते को बचाने के लिए कुछ जरूरी निर्णय ले सकते हैं. 

---- समाप्त ----
