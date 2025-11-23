Singh Tarot Rashifal 23 November 2025: धूर्त लोगों से सावधान रहें, ऐसा बीतेगा दिन

सिंह(Leo):-

Cards:- Five of wands

अपने ससुराल पक्ष से पारिवारिक संपत्ति के विवाद के चलते काफी मतभेद बने हुए हैं.सामने वाला पक्ष इस समय आपको परेशान करने की मंशा बनाए हुए हैं .हालांकि आप इस विवाद में पड़ने का कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं. फिर भी वह लोग आपके साथ इस विवाद को बढ़ाने की लगातार कोशिश कर सकते हैं. इस स्थिति से बचने के लिए आप ससुराल पक्ष की संपत्ति को छोड़ने का मन में विचार बना सकते हैं.

कार्य क्षेत्र में आपके कुछ सहयोगी आपकी प्रगति से ईर्ष्या कर रहे हैं जिसके चलते उन्होंने आपको बदनाम करने के लिए एक योजना बना रहे हैं. हो सकता है कि आपको इस योजना की भनक अपने किसी करीबी व्यक्ति से मिल जाए.और आप इस स्थिति से बचने के लिए खुद को कुछ समय कार्य क्षेत्र से दूर कर लें. कभी-कभी किसी स्थिति में आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ आपके विपरीत हो रहा है. ऐसी स्थिति में अपनी संचित धैर्य शक्ति का उपयोग कीजिए. खामोशी से विफलता को सहन करना तथा इस स्थिति से बाहर निकलने का प्रयास करना आपके लिए श्रेयकर रहेगा.

स्वास्थ्य: किसी व्यक्ति से जल्दबाजी के चलते कुछ लड़ाई हो सकती है.सावधान रहे.सामने वाला इस बात को अपने अहम के ऊपर ले जा सकता है.

आर्थिक स्थिति: किसी को दिया गया उधर इस समय वापस मिलने की स्थिति नजर नहीं आ रही है सामने वाला कुछ समय और इंतजार करने की बात आपसे कर सकता है.

रिश्ते: रिश्तो में बढ़ती हुई कड़वाहटते कई बार तो में दूरी ले आती हैं. कभी-कभी यह दूरी रिश्तो को सुधारने के लिए एक मरहम बन जाती हैं.



---- समाप्त ----