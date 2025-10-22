Singh Tarot Rashifal 22 October 2025: सर्वश्रेष्ठ अवसर का चयन करें, उन्नति के मार्ग पर जाने का रास्ता मिल सकता है

सिंह (Leo):-

Cards:- Page of cups

कार्यक्षेत्र में आपके व्यवहार में नजर आए बचपने के चलते उच्च अधिकारी आपकी योजना को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं. इस बात के कारण आप गुस्सा हो सकते हैं. आप जानते हैं, कि आपने जो योजना तैयार की है. वह अच्छी सफलता और सटीक परिणाम लेकर आएगी. आपकी इस स्थिति में किसी सहयोगी से आपको मदद मिल सकती है. सामने वाला आपको समझा सकता हैं. कि आप अपने विचारों में गंभीरता लाने का प्रयास करें. और साथ ही कार्यक्षेत्र में ऐसा कोई भी कार्य न करें जिससे लोग आपको समझदार ना माने. उसकी बात पर आप गंभीरता से विचार कर सकते हैं.

आपके जीवन में जल्द ही आपसे कम उम्र के किसी व्यक्ति का आगमन हो सकता है. जिसके साथ आप खुद में काफी बदलाव आता हुआ देख सकेंगे. जीवन में कुछ अच्छे अवसर आने वाले हैं. आप अपनी ऊर्जा और लग्न का सही तरीके से उपयोग करते हुए अच्छे अवसरों में से सर्वश्रेष्ठ अवसर का चयन कर अपने लिए उन्नति के मार्ग पर जाने का रास्ता बना सकते हैं.

दिवास्वप्न देखना और कल्पना लोग में विचरण करना आपकी असफलता का मार्ग प्रशस्त कर सकता है. किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास करना आपके लिए घातक साबित होगा. कार्य क्षेत्र में किसी के भी साथ उन योजनाओं को साझा ना करें. जिन पर आप भविष्य में काम करने की इच्छा रखते हैं. जरूरत से ज्यादा वाचलता आपको लोगों के लिए मनोरंजन का साधन बना सकती है.

स्वास्थ्य:ज्यादा देर लिखने या कुछ देखने का कार्य करते समय आंखों में जलन का अनुभव कर रहे हैं. इस परेशानी को गंभीरता से लेने की जरूरत है.

आर्थिक स्थिति: अचानक से शेयर बाजार में लगाए गए किसी शेयर से काफी धन की प्राप्ति हो सकती है. इस दिन को किसी अच्छी योजना में निवेशित कर सकते हैं.

रिश्ते:कुछ लोग आपकी बातचीत का गलत मतलब लगा सकते हैं. जो आप लोगों के रिश्ते में गलतफहमियां उत्पन्न करने की वजह बन सकती है.

---- समाप्त ----