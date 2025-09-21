Singh Tarot Rashifal 21 September 2025: सिंह राशि वालों को अचानक से पैसा मिल सकता है, सावधान रहें

सिंह (Leo):-

Cards:- Queen of wands

जल्द ही आप किसी परिस्थिति में सफलता को प्राप्त करेंगे. ये परिस्थिति आपके कार्य क्षेत्र या व्यक्तिगत जीवन में कहीं भी हो सकती है. कार्य क्षेत्र में यदि आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं. तो अच्छे पद और अच्छे वेतन वृद्धि के साथ नई नौकरी मिलने की संभावना बन रही है. व्यक्तिगत जीवन में प्रेम या विवाह के लिए साथी की तलाश पूरी हो सकती है. इस समय किए गए कार्य आगे चलकर अच्छी सफलता दिला सकते हैं. जल्द ही किसी ऐसी महिला से मुलाकात हो सकती है. जो आपके जीवन में किसी बड़े बदलाव को लेकर आएगी यह भी हो सकता हैं,कि आप किसी महिला के कारण किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाए. कार्य क्षेत्र में किसी परियोजना पर आप अपने सहयोगियों के साथ कार्य कर रहे हैं.

यदि उस परियोजना में कोई ऐसा सहयोगी जिसके कारण परियोजना पूरी होने में देर हो सकती है. उस कार्य से बाहर निकाल सकते हैं. शुरू में वो सहयोगी आपके इस कृत्य से आपसे चिढ़ सकता है. किंतु आपके उसे अच्छे से समझाने पर उसे अपनी गलती समझ आ जाएगी. अपने व्यवहार में नम्रता और मधुरता का संयोजन करें. कठोर शब्द में की गई बातें से आप सामने वाले को नाराज करने की वजह दे सकते हैं. वही बात यदि आप नम्रता और धैर्य से दूसरे को समझने का प्रयास करेंगे. तो हो सकता हैं, कि वह अपनी गलती समझ जाए या फिर आपकी बात उसकी पूरी तरह से समझ में आ जाए.

स्वास्थ्य: काफी दिनों पहले हुए बुखार के बाद अभी तक खांसी ठीक नहीं हो पाई है. जिस कारण आपको गले में काफी तकलीफ हो सकती हैं.

आर्थिक स्थिति: पैसों का निवेश सोच समझकर करेंगे. ऐसी कोई भी योजना जिसमें पैसा कम समय में दुगुना हो जाए. उनसे दूर रहें.

रिश्ते: पति पत्नी के रिश्ते में अनबन हो सकती हैं. परिवार के किसी व्यक्ति के कारण ये गलतफहमी उत्पन्न हुई होगी.

---- समाप्त ----