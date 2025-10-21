Singh Tarot Rashifal 21 October 2025: सट्टेबाजी में पैसा लगा सकते हैं, अच्छे अवसर मिलेंगे

सिंह (Leo):-

Cards:- Four of cups

आप अपने प्रिय से विवाह करने की इच्छा लंबे समय से मन में रखे हुए हैं. इस प्रेम संबंध के बारे में आप अपने परिजनों को अभी तक कुछ भी बताने में खुद को सक्षम नहीं पा रहे हैं. सामने वाले के परिजन उसका अन्यत्र विवाह करने की कोशिश शुरू कर सकते हैं.प्रिय के दबाव देने के बाद भी आप अभी तक अपने परिजनों को इस रिश्ते से अवगत नहीं कर पाए हैं.इस समय आप कोई भी सही निर्णय लेने में खुद को समर्थ नहीं मान रहे हैं. ऐसी स्थिति में हो सकता हैं,कि आप अपने प्रिय को खो दें.सामने वाला बार-बार आपको सही समय पर सही निर्णय लेने के लिए समझने का प्रयास कर रहा है. पर आप किसी भय के चलते उसकी बात को अनसुना कर सकते हैं. कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छे अवसर जल्द ही आते नजर आएंगे.

इन अवसरों में अच्छे अवसर का चयन कर आप अपने करियर को उन्नति की मार्ग पर ले जा सकते हैं. सही अवसर का चयन करने के लिए आपको बहुत ही सोच समझ कर निर्णय लेने की आवश्यकता पड़ सकती है. यदि आपको इस निर्णय को लेने में दुविधा महसूस हो रही हैं. तो किसी सहयोगी या अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपको अच्छा मार्गदर्शन दे पाएगी.अपनी त्वरित निर्णय लेने की शक्ति को बढ़ाने का प्रयास करें.जीवन में कई बार आपको अकेले ही निर्णय लेने पड़ सके हैं. ऐसी स्थिति में अगर आप निर्णय नहीं ले पाएंगे.तो बहुत से अच्छे अवसर आपके हाथ से निकल जाएंगे.

स्वास्थ्य: ज्यादा खट्टा और ज्यादा तीखा भोजन आपके लिवर को तकलीफ दे सकता है.कुछ समय से आप लिवर संबंधित समस्या से ग्रस्त हैं. फिर भी आप खानपान ने परहेज नहीं कर रहे हैं.

आर्थिक स्थिति: आप अपने पैसों को दुगना करने के लिए शेयर बाजार या सट्टेबाजी में लगा सकते हैं. हो सकता हैं, कि इसके चलते आपका धन डूब जाएं.

रिश्ते: अपने माता पिता के सबसे संबंधों को लेकर थोड़े परेशान हो सकते हैं.कोई व्यक्ति आप लोगों के बीच गलतफहमी उत्पन्न करने की कोशिश कर रहा हैं.

