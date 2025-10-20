Singh Tarot Rashifal 20 October 2025: सिंह राशि वाले अवसरों का उठाएंगे लाभ, हड़बड़ी में न करें कोई कार्य

सिंह (Leo):-

Cards:- Seven of cups

यदि किसी कार्य को करते समय भ्रम और दुविधा की स्थिति बन सकती हैं. ऐसी स्थिति में थोड़ा सजग हो जाइए. हो सकता हैं, कि उस कार्य से आपको उतना अच्छा प्रतिफल प्राप्त न हो. जितना कि आपने अपेक्षा की है. इस समय अधिक भ्रमित होने और अतिआत्मविश्वास से बचने की चेतावनी आपको मिल सकती हैं . कार्य क्षेत्र में आ रहे अवसरों में से सर्वाधिक उचित अवसर का चयन करने हेतु आपको अपनी नजर पैनी रखकर सभी में से सर्वश्रेष्ठ अवसर का चयन करना पड़ सकता हैं हालांकि यह इतना आसान नहीं होगा. क्योंकि अवसरों का लुभावनापन सही अवसर का चयन करने में भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर सकता है. यदि किसी स्थिति में यदि आप स्वयं निर्णय लेने में खुद को सक्षम न पा रहे हो. तो ऐसी स्थिति में गलत निर्णय को लेने से बचना चाहिए. इस समय यदि किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह और मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं. तो आपको निर्णय लेने में आसानी हो सकती है. गलत निर्णय आपको नुकसान पहुंचा सकता है. ये निर्णय विवाह के लिए सही जीवनसाथी के चयन का हो, सही मकान के चयन का हो, व्यवसाय में सही साझेदार के चयन का हो या सही नौकरी के चयन का भी हो सकता है. किसी भी स्थिति में मिली विफलता आपको जिंदगी भर की परेशानी दे देगी. इसलिए किसी भी ऐसी चीज का चयन,जो लंबे समय तक आपके साथ बने रहेगी सोच समझकर करें. जल्दबाजी या हड़बड़ीपन आपके निर्णय को प्रभावित कर सकता हैं.

स्वास्थ्य: बाहर के खानपान में थोड़ी सावधानी रखें. इस बात का जरूर ध्यान रखें की आप कहां खा रहे हैं और क्या खा रहे हैं .

आर्थिक स्थिति: धननिवेश की ऐसी योजनाएं, जो कम समय में पैसे को बढ़ाकर वापस कर सकती हैं. इनसे बचकर रहें. सोच समझकर किसी भी योजना में धन निवेश करें.

रिश्ते: प्रिय से विवाह करने की इच्छा अपने परिजनों के समक्ष रख सकते हैं. अब प्रतीक्षा उनकी स्वीकृति की हो रही हैं.

---- समाप्त ----