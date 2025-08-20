Singh Tarot Rashifal 20 August 2025: चार पहिया वाहन खरीद सकते हैं, पिता से मिल सकती है आर्थिक मदद

सिंह (Leo):-

Cards:- The Emperor

अपने क्रोधी और जिद्दी स्वभाव के चलते लोगों के लिए परेशानियां पैदा करते आए है.आपके किसी कठोर निर्णय के चलते जीवन साथी और संतान आपसे नाराज है. हो सकता है.ये निर्णय अपने संतान की भलाई के लिए ही लिया था. पर सामने वाला उस बात को समझने को तैयार नहीं है. नौकरी में आया उच्च अधिकारी बहुत कठोर स्वभाव का है. उसको कार्य क्षेत्र में आ रही कठिनाइयों के विषय में अवगत कराने के लिए प्रयास कर रहे है. किसी सहयोगी की मदद से इस कार्य को अंजाम दे सकते हैं. परिवार में किसी के विवाह को लेकर काफी चिंतित हो सकते है. किसी सुयोग्य प्रस्ताव के जल्दी आने की उम्मीद नजर आ रही है. पिता से कुछ कीमती वस्तु और बातों के अनुभव प्राप्त होने से मन में उत्साह बना रहेगा.कुछ लोगों से दूरी बनाना आपके लिए बेहतर साबित होगी. आगे चलकर कुछ लोगों की संगत आपको काफी लाभदायक सिद्ध होगी.

Advertisement

स्वास्थ्य : पैरों में मोच आने से चलना फिरना दुर्भर हो चला है. किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए दूसरे का सहारा लेना पड़ सकता हैं.

आर्थिक स्थिति: पिता से मिली मदद व्यवसाय को आगे ले जाने में सहायक रहेगी.चार पहिया वाहन खरीदने की तैयारी कर सकते हैं.

रिश्ते : आपके और प्रिय की आयु में लंबा अंतराल होने के कारण प्रिय के परिजन इस विवाह के लिए असहमत नजर आ रहे हैं.आप दोनों को मिलकर कोशिश करना चाहिए.

---- समाप्त ----