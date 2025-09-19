Singh Tarot Rashifal 19 September 2025: पैसों की आवक अच्छी हो सकती हैं,नया बिजनेस सुरू करेंगे

सिंह (Leo):-

Cards:- Three of swords

परिवार में पुश्तैनी संपत्ति को लेकर चल रहा विवाद अब न्यायालय तक जा पहुंचा हैं.परिवार का कोई भी सदस्य समझौते की नीयत नहीं रख रहा हैं.इसलिए इसके सही फैसले के लिए इसे न्यायालय तक ले जा सकते है.कार्य क्षेत्र में चल रही राजनीति और अधिकारियों का पक्षपात पूर्ण रवैया आपके कार्यों को प्रभावित कर सकता हैं.इस स्थिति में आप किसी से भी ज्यादा बात नहीं कर रहे है.किसी नई नौकरी की तलाश कर सकते हैं.जीवनसाथी के साथ विवाह के बाद भी दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित नहीं हो पा रहा हैं.इस बात को लेकर आप थोड़े चिंतित हो रहे हैं.अतीत के किसी प्रेम संबंध के चलते जीवनसाथी का व्यवहार आपके साथ काफी खराब हो सकता हैं.वो आपकी भावनाओं की कोई परवाह नहीं कर रहा हैं.इससे आपके मन में निराशा और अवसाद आ सकता हैं.किसी कार्य को शुरू करके आप अपने ध्यान को अन्य क्षेत्र में केंद्रित कर इन बातों से दूर जाने का प्रयास कर सकते हैं.

स्वास्थ्य: खानपान में कुछ गलत खा लेने से पेट में काफी दर्द हो सकता हैं.इस समय घरेलू उपचार की जगह किसी अच्छे चिकित्सक से सलाह लीजिये.

आर्थिक स्थिति: पैसों की आवक अच्छी हो सकती हैं.किसी नए व्यवसाय को शुरू करने के लिए ऋण ले सकते हैं.

रिश्ते: मित्रता के रिश्ते को रिश्तेदारी में बदलने की कोशिश कर रहे हैं.मित्र की बहन से शादी की इच्छा रखते हैं.

