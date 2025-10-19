Singh Tarot Rashifal 19 October 2025: धैर्य और संयम को बनाए रखें, धन कमाने पर जोर रहेगा

सिंह (Leo):-

Cards:- Five of swords

इस समय स्थितियां आपके प्रतिकूल हैं हो सकता है कि आपको किसी नुकसान का सामना करना पड़े या आपके द्वारा लिया गई कोई निर्णय आपके विरुद्ध हो जाए ऐसी स्थिति में अपने धैर्य और संयम को बनाए रखें. यदि आप स्थिति की जटिलता से विचलित हो गए तो आप बाहर निकालने के सही समाधान तक नहीं पहुंच पाएंगे. इस समय यदि किसी के साथ संघर्ष की स्थिति चल रही है. तो उसको थोड़ा विराम दें. इस बात को समझने का प्रयास करें. कि इस विवाद को आगे बढ़ने से कोई लाभ नहीं होगा. उल्टा आप दोनों समस्याओं को और बढ़ते जाएंगे.

जीवन युद्ध में कुछ अनीति का सामना करना पड़ सकता हैं. जिसकी आपको उम्मीद नहीं होगी. इस युद्ध में जीतने वाले ने आपको गलत तरीके से हरा कर सफलता प्राप्त कर सकता हैं. हो सकता हैं कि आपके बारे में कुछ गलत अफवाहें फैल जाएं और वह लोग सक्रिय हो जाए. जो स्वयं इतने सक्षम नहीं है कि आपका सामना कर पाएं. इस स्थिति से विचलित ना हो. आपकी गलत प्रतिक्रिया सामने वाले को मजबूती दे सकती हैं.

स्वास्थ्य: आप अचानक से अपनी तबीयत काफी खराब लग सकती है. हो सकता हैं कि किसी ने ईर्ष्यावश आपको कुछ गलत चीज खिला दी हो.

आर्थिक स्थिति: भविष्य में आप जिन साधनों का उपयोग करके धन कमाने की इच्छा रखते हैं. उसके बारे में ज्यादा चर्चा ना करें.

रिश्ते: कार्य क्षेत्र में यदि कोई जरूरत से ज्यादा आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा हो. तो उससे थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता पड़ सकती है.

---- समाप्त ----