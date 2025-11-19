scorecardresearch
 

Singh Tarot Rashifal 19 November 2025: सिंह राशि वाले किसी बात में न दिखाएं स्वार्थ, पैसों का न करें लेनदेन

Aaj ka Singh (Leo) Tarot Card Horoscope, 19 November 2025: जो आर्थिक लाभ के साथ अच्छी पदोन्नति की बात का वादा कर सकते हैं. इस बात के चलते आप सभी सहयोगी इन सभी अवसरों में से सर्वश्रेष्ठ अवसर का चयन करने के लिए जी जान से जुटे हुए हैं.  

leo horoscope
सिंह (Leo):-
Cards:- The Moon 

कुछ समय से विचारों में बहुत अधिक उथल-पुथल हो सकती है. आपके कार्य क्षेत्र में कुछ ऐसे अवसर सामने आ रहे हैं. जो आर्थिक लाभ के साथ अच्छी पदोन्नति की बात का वादा कर सकते हैं. इस बात के चलते आप सभी सहयोगी इन सभी अवसरों में से सर्वश्रेष्ठ अवसर का चयन करने के लिए जी जान से जुटे हुए हैं.  ऐसी स्थिति में अपने फायदे के लिए सामने वाले को नुकसान पहुंचाना कोई मुश्किल बात नहीं है. हालांकि आप इस सोच के व्यक्ति नहीं है.  किंतु कभी-कभी स्वार्थवश अपने कार्य को सफल बनाने के लिए आप सामने वाले के साथ कोई भी ऐसी नीति का प्रयोग कर सकते हैं. जिसमें सफलता सिर्फ आपको ही प्राप्त होगी.  इससे सामने वाले को किसी तरह का शारीरिक नुकसान नहीं होगा. पर उसके हाथ से एक अच्छा अवसर निकल सकता है. इस समय आप अपने लिए एक सर्वश्रेष्ठ अवसर प्राप्त करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं. हो सकता है, कि आप अपने प्रयासों को पूरा करने के लिए अनैतिक कार्यों का सहारा ले. यदि बातचीत में आप अपशब्दों का प्रयोग अत्यधिक करते हैं.  तो इस समय आपको इस पर नियंत्रण शिष्ट व्यवहार और सभ्य भाषा का उपयोग करने वाले लोगों को प्राथमिकता दे सकता है. 

स्वास्थ्य: रात के समय किसी ठंडे पदार्थ का सेवन कर लेने के कारण गले में खराश होने के साथ-साथ काफी सर्दी जुकाम भी हो सकता है.  ऐसी स्थिति में बुखार आने की संभावना भी बन रही है. 

आर्थिक स्थिति: अपने मित्र को कुछ धनराशि उधार दे सकते हैं. ये संभव हैं,कि सामने वाला जरूरत के वक्त भी आपसे अपनी परेशानी साझा नहीं कर रहा है. 

रिश्ते: यदि आप रिश्तों को पूरी शिद्दत और सम्मान के साथ निभाते हैं.  तो आपके सामने से भी समान व्यवहार ही प्राप्त होगा. 

---- समाप्त ----
