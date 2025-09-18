Singh Tarot Rashifal 18 September 2025: सिंह राशि वालों को पैतृक संपत्ति से हो सकता है लाभ, भावनाओं पर रखें नियंत्रण

सिंह (Leo):-

Cards:- Knight of cups

आने वाले समय में कोई ऐसा अवसर आपको मिल सकता हैं. जिसमें आपकी अपने प्रिय से मुलाकात हो. किसी नए व्यक्ति का जीवन में आगमन प्रेम की स्थिति को बना देगा. सामने वाला काफी प्रभावशाली और धीरज वाले व्यक्तित्व का हो सकता हैं. इसके सानिध्य में आप कई अलग अलग स्थानों की यात्राएं कर सकते हैं. ये व्यक्ति आपके कार्य क्षेत्र से हो सकता हैं. इस समय अपनी भावनाओं पर नियंत्रण बनाए रखें. कोशिश करें, कि सामने वाला आप में अपनी रुचि दिखाए. आपके पहनावे और बालों की शैली में बदलाव आपको और आकर्षक बना सकता है. किसी नए व्यवसाय को शुरू करके आगे ले जाने की तैयारी कर रहे हैं. अपने व्यवसाय में किसी करीबी मित्र को साझेदार बनने की पेशकश दे सकते हैं. सामने वाला काफी अच्छी व्यावसायिक समझ रखता हैं. और आपको विश्वास हैं, कि वो व्यवसाय को आगे ले जाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त व्यक्ति हैं.

Advertisement

स्वास्थ्य: मौसम में आए बदलाव के साथ आपको चर्मरोग की परेशानी बढ़ने लगती हैं. इससे पूर्णतया निजात पाने की कोशिश करेंगे.

आर्थिक स्थिति: ससुराल पक्ष से किसी की संपत्ति से हिस्सा मिल सकता हैं. इसका उपयोग अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए कर सकते हैं.

रिश्ते: जीवनसाथी के साथ अपने कार्यों की नई शुरुआत कर सकते हैं. कुछ समय दोनों किसी धार्मिक स्थल पर बिता सकते हैं.

---- समाप्त ----