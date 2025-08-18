Singh Tarot Rashifal 18 August 2025: सिंह राशि वालों को होगी धन की प्राप्ति, जानिए कैसा रहेगा आज का दिन

सिंह (Leo):-

Cards:- Two of cups

अतीत के रिश्तों से दूर भाग सकते हैं. जल्द ही किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती हैं. जो आपको भावनाओं को समझेगा और उन्हें उचित सम्मान भी देगा. किसी नए कार्य की शुरुआत भी हो सकती हैं. कोई भी सम्बन्ध यदि एकतरफा हो तो उसके सफल होने की उम्मीद बहुत ही कम होती हैं. संबंधों में समान आदान प्रदान होना चाहिए. चाहे वो प्रेम हो या फिर सम्मान. नई नौकरी की तलाश पूरी हो सकती है. जीवनसाथी के साथ बिगड़ते रिश्ते को सुधारने के लिए उपयुक्त समय हैं. किसी मित्र द्वारा उसके व्यवसाय में साझेदारी करने का प्रस्ताव मिल सकता हैं. जो कि आगे अच्छे लाभ की स्थिति बना सकता हैं. यदि अभी तक विवाह के लिए मनचाहा जीवनसाथी प्राप्त नहीं हुआ था. तो जल्द ही ये इच्छा भी पूरी हो सकती है. संतान की शिक्षा को लेकर चिंतित हो रहे है. किसी करीबी से धोखा मिलने की उम्मीद बन रही हैं. थोड़ा सावधान रहें.

स्वास्थ्य: खानपान में सावधानी रखें. हो सकता हैं, कि कोई वस्तु खाने से आपकी तबियत खराब हो जाएं.

आर्थिक स्थिति: अपने धन का निवेश सही जगह पर करें. जिससे आगे चलकर अच्छे प्रतिफल मिल सकें.

रिश्ते: परिवर्तन रिश्तों में बदलाव ला सकता हैं. सामने वाला आपको छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति के साथ अपने रिश्ते बना सकता हैं.

---- समाप्त ----