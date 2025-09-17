scorecardresearch
 

Singh Tarot Rashifal 17 September 2025: प्रिय से विवाह का फैसला ले सकते हैं, संयम और धैर्य खो सकते हैं

Aaj ka Singh (Leo) Tarot Card Horoscope, 17 September 2025: आपके प्रिय से विवाह का फैसला परिजनों को पसंद नहीं आने से अभी तक  उन्होंने कोई भी निर्णय नहीं लिया है.आप अपना संयम और धैर्य खो सकते हैं.

सिंह(Leo):-

Cards:- किसी भी तरह के विवाद में पड़ना या उसको बढ़ाना आपको पसंद नहीं हैं.इस कारण हमेशा ऐसी स्थितियों से बचकर चलते आए हैं.जिनमें विवाद हो सकता हो.अचानक से किसी सहयोगी आपकी किसी बात को लेकर इतना उत्तेजित हो सकता हैं.कि वो कार्य क्षेत्र में आपके किसी ऐसे राज को उजागर कर दें.जो आपने सब लोगों से छुपा कर रखा हैं.इस स्थिति में होने वाली हंसी और तानाकशी से आप काफी आहत हो सकते हैं.हालांकि हो सकता हैं, कि वो सहयोगी आपसे सामने माफी मांग लें.पर जिस स्थिति से आप गुजर चुके हैं.उसके चलते अब आप इस कार्य क्षेत्र में नौकरी नहीं कर सकते हैं.आपने उच्च अधिकारियों से बात करके आप अपना स्थानांतरण किसी अन्य जगह करवा सकते हैं.इस बात के चलते आपने लोगों से दूरी बनाना शुरू कर दी हैं.कार्य क्षेत्र में सभी सहयोगियों के साथ अपने रिश्ते सीमित कर सकते हैं.आपके प्रिय से विवाह का फैसला परिजनों को पसंद नहीं आने से अभी तक उन्होंने कोई भी निर्णय नहीं लिया है.आप अपना संयम और धैर्य खो सकते हैं.

स्वास्थ्य: किसी मित्र की सहायता आपको पिटवा सकती हैं.सामने वाले की लड़ाई किसी बड़े दबंग व्यक्ति से हो सकती हैं.

आर्थिक स्थिति: जब तक आपने लोगों की पैसों मदद की तब तक सब अच्छा रहा हैं.जैसे ही उधार मांगना शुरू किया लोग कन्नी काटने लगे है.

रिश्ते: जो लोग जरूरत के समय आपके साथ अच्छा व्यवहार करते आए है. उनके  साथ विनम्रता से पेश आएं.
 

