Singh Tarot Rashifal 17 October 2025: उधार दिया हुआ पैसा वापस मिल सकता है, धन लाभ के योग हैं

सिंह (Leo):-

Cards:- Four of swords

कभी-कभी परिस्थितियों से आप इतना अधिक थका जाते हैं. कि आप खुद को कमजोर महसूस कर सकते हैं. काफी समय से कार्य क्षेत्र में चली आ रही कठिनाइयां आपके कार्य को प्रभावित कर रही है. बार-बार उच्च अधिकारी से इस बात करने के बाद भी सामने वाले ने किसी भी तरह से समाधान निकालने का कोई प्रयास नहीं किया है. इस स्थिति में आप समाधान तक पहुंचाने के लिए काफी मेहनत और प्रयास कर रहे हैं. इसके बावजूद आपको अपेक्षित सफलता मिलने में संदेह हो सकता है.

कार्य की अधिकता और मानसिक तनाव के चलते आपके व्यवहार में काफी अधिक चिड़चिड़ाहट आ सकती है. इस चिड़चिड़ाहट को कई बार अपने परिजनों ऊपर निकालने के कारण जीवन साथी आपके साथ नाराज हो सकता है. इस समय कार्य क्षेत्र से अवकाश लेकर विश्राम करें अपनी खोई हुई ऊर्जा और उत्साह को पुनः संचित करने का प्रयास करें. साथ ही इस समय आप अपनी सभी परिस्थितियों का अवलोकन अवश्य करें. जिससे निकट भविष्य में ऐसी अगर कोई ऐसी स्थिति आती है तो उसे सफलतापूर्वक बाहर आ जाएंगे.

स्वास्थ्य: तेज गति से दौड़ने के कारण पांव में मोच आ सकती है. जिसके चलते इस समय आपको पूर्ण आराम करने की सलाह चिकित्सक द्वारा दी जा सकती है.

आर्थिक स्थिति: किसी को दिया हुआ पैसा जिसके वापस मिलने की उम्मीद आपको नजर नहीं आ रही थी. वह व्यक्ति आपको पैसा वापस कर सकता है.

रिश्ते: कार्य क्षेत्र में किसी नए व्यक्ति से मित्रता आपके जीवन को उत्साहित कर सकती है.

