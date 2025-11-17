Singh Tarot Rashifal 17 November 2025: पुरानी यादें परेशान करेंगी, कठिन हालात का सामना करेंगे

सिंह (Leo):-

Cards:- The World

कई बार कुछ महत्वाकांक्षा इतनी अधिक बड़ी होती हैं. कि उनका पूरा करना असंभव सा प्रतीत होता है.इस स्थिति में या तो हम उन महत्वकांक्षाओं को दिल में दबा देते हैं. या फिर उन्हें भूलना पसंद करते हैं.ऐसी ही किसी महत्वाकांक्षा के पूरे होने की संभावना बनती नजर आ रही है.आप अपने जीवन में कुछ चमत्कारिक परिवर्तन होते देख सकेंगे. कार्यों में आ रही रुकावटें धीरे-धीरे सुलझती हुई नजर आएंगी. रुके हुए कार्यों में भी धीमी धीमी गति होना शुरू हो सकती है.आप इस बात को महसूस करेंगे. कि जैसे जीवन में कुछ बड़ा बदलाव जल्द ही हो सकता है.हो सकता है,कि इस बड़े बदलाव से पूर्व आपको जीवन में कुछ कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़े.

यह कठिन परिस्थितियों आपके धैर्य और संयम की परीक्षा ले सकती हैं.यदि आप इन परिस्थितियों का सफलतापूर्वक सामना करने मै विजय प्राप्त करते हैं.तो आगे का जीवन आपके लिए बेहतरीन होगा.इस बात पर विश्वास रखिए.किसी भी स्थिति में अपने कदम पीछे ना हटाए.आगे बढ़ते रहना आपके जीवन को सफलता की तरफ जरूर लेकर जाएगा. वक्त लग सकता है.लेकिन परिणाम बेहतर ही प्राप्त होंगे.

स्वास्थ्य: पैरों में काफी दर्द महसूस कर सकते हैं. इस समस्या को कुछ समय से नजरअंदाज करते चले आ रहे हैं.अब स्थिति सहन करने से बाहर होने के कारण चिकित्सक से परामर्श ले सकते हैं.

आर्थिक स्थिति: एक बड़े अवसर की प्राप्ति होने से मन में प्रसन्नता हो सकती है. इस अवसर का प्रतिफल एक अच्छे लाभ के रूप में प्राप्त होगा.यह निश्चित है.

रिश्ते: जो अतीत में आपके साथ था.उसको भुला कर आगे बढ़े.कई बार अतीत की कटु याद है आपकी वर्तमान रिश्तो को खराब कर सकती हैं.

---- समाप्त ----