scorecardresearch
 

Feedback

Singh Tarot Rashifal 16 September 2025: सिंह राशि वाले वित्तीय मामलों में रखें सावधानी, रिश्तों में पा सकते हैं विश्वासघात

Aaj ka Singh (Leo) Tarot Card Horoscope, 16 September 2025: अतीत से आया कोई व्यक्ति के साथ आपके जीवनसाथी की बढ़ती नजदीकियां आपके मन में शक को बढ़ा रही हैं. इस समय किसी भी तरह का धन निवेश न करें. वित्तीय मामलों में ये समय अच्छा नहीं हैं.

Advertisement
X
leo horoscope
leo horoscope

सिंह (Leo):-
Cards:- Three of swords

आपके किसी करीबी ने आपके साथ विश्वासघात किया हैं. ये समय अति दुरूह हैं. तथा ऐसी संभावना हैं, कि आप इस दुःख को सहन करने में खुद को अकेला महसूस करें. इस समय सावधान रहने ओर धैर्य से काम लेना चाहिए. हो सकता हैं, कि आपका जीवनसाथी आपके साथ रिश्ते में विश्वासघात कर रहा हो. अतीत से आया कोई व्यक्ति के साथ आपके जीवनसाथी की बढ़ती नजदीकियां आपके मन में शक को बढ़ा रही हैं. इस समय किसी भी तरह का धन निवेश न करें. वित्तीय मामलों में ये समय अच्छा नहीं हैं. आपको काफी नुकसान उठाना पड़ सकता हैं. कार्य क्षेत्र में यदि किसी के साथ अभी मतभेद चल रहा हो. तो कोशिश करें, कि आप शांति और धैर्य से रहें. कोई दु:खद बात सुनने को मिल सकती हैं. जिससे मन की व्याकुलता बढ़ जाएगी. ये समय कष्टपूर्ण समय लंबा जरूर हैं. किंतु इसका अंत निश्चित हैं. इसलिए थोड़ा संयम रखें. परिजनों के साथ वक्त बिताए. 

Advertisement

स्वास्थ्य: हृदय की अनियमित गति आपको किसी बड़ी आशंका को बढ़ा सकती हैं. अपने स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें. 

सम्बंधित ख़बरें

कर्क राशि वालों की सभी इच्छाएं होंगी पूरी, व्यर्थ के खर्चो से रहें सावधान 
मिथुन राशि वाले गलत फैसला लेने से रहें सावधान, वाणी पर भी रखें नियंत्रण 
वृषभ राशि वाले सेहत का रखें खास ख्याल, न करें ये एक गलती 
मेष राशि वालों को करना पड़ेगा आंतरिक संघर्ष का सामना, मानसिक तनाव से रहें दूर 
मीन राशि वालों की आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, जानें कैसा रहेगा आज का दिन 

आर्थिक स्थिति: वित्तीय मामलों में अभी सावधानी रखना जरूरी हैं. किसी से भी लेनदेन न करें. 

रिश्ते: प्रिय की आपके साथ किसी धार्मिक स्थान पर जाने की पेशकश स्वीकार करेंगे. इससे मन में प्रसन्नता बनी हुई हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement