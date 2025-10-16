scorecardresearch
 

Singh Tarot Rashifal 16 October 2025: मन की शांति और सुकून वापस पा सकते हैं, विवाह के प्रस्ताव मिल सकते हैं

Aaj ka Singh (Leo) Tarot Card Horoscope, 16 October 2025: आप कुछ समय कार्य क्षेत्र से अवकाश लेकर अकेले ही भ्रमण पर जाने की योजना बना सकते हैं जिससे आप अपने मन की शांति और सुकून को वापस पा सके. 

leo horoscope
सिंह(Leo):-
Cards:- Five of wands
कार्य क्षेत्र में किसी ऐसे व्यक्ति से आपकी अनबन हो सकती हैं. जो एक लंबे समय से आपसे ईर्ष्या करता आया है. आपका सुलझा व्यवहार और लोगों से नम्रता पूर्ण बातचीत करने का तरीका उसको आपके प्रति द्वेष की भावना रखने को मजबूर करता है. अचानक से किसी कार्य के सिलसिले में आपको उसका सहयोग लेना पड़ सकता है. जिसके चलते वह आपको अपमानित करने की कोशिश कर सकता हैं. ऐसी स्थिति में आप अपने उच्च अधिकारियों के समक्ष उसकी शिकायत करने का प्रयास करेंगे.

परिवार में संपत्ति को लेकर बना हुआ विवाद कानूनी संघर्ष बन सकता हैं. परिवार का कोई भी सदस्य इस विवाद को सुलझाने के पक्ष में नजर नहीं आ रहा है. हो सकता हैं कि जल्द ही यह विवाद न्यायालय सही न्याय के लिए प्रस्तुत हो जाए. इस स्थिति से आपके मन को काफी आघात पहुंच सकता है. आप कुछ समय कार्य क्षेत्र से अवकाश लेकर अकेले ही भ्रमण पर जाने की योजना बना सकते हैं जिससे आप अपने मन की शांति और सुकून को वापस पा सके. 

स्वास्थ्य: किसी ऐसे व्यक्ति की दी हुई चीज का सेवन न करें. जिसकी आपसे जिसकी आपके साथ लंबे समय से अनबन चली आ रही है. हो सकता हैं कि उसकी मंशा आपका स्वास्थ्य को बिगड़ने की हो. 

रिश्ते: आपके विवाह को लेकर सभी परिजन काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं. कुछ अच्छे विवाह प्रस्ताव जल्दी आपके समक्ष सकते हैं. 

---- समाप्त ----
