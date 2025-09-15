Singh Tarot Rashifal 15 September 2025: सिंह राशि वालों के लिए यह समय शुभ रहेगा, सेहत का ध्यान रखें

सिंह (Leo)

Cards :- Ten of wands

ढेर सारी जिम्मेदारियों का बोझ आप पर कार्य क्षेत्र में डाला जा सकता हैं. जिस कारण कार्य की अधिकता और मानसिक तनाव बढ़ता जा रहा हैं. किसी एक कार्य को पूरा करने की कोशिश अभी पूरी ही होने वाली होती है. तब तक दूसरे नए कार्य की शुरुआत हो सकती हैं. ऐसी स्थिति में किसी भी कार्य पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो सकता हैं. अपने किसी सहयोगी के साथ अपने कार्य मै सहयोग करने की मदद मांग सकते हैं. परिवार में आपके पिता की तबियत खराब होने से आपके ऊपर पारिवारिक खर्चों और कार्यों की जिम्मेदारी आपके ऊपर आने से आप काफी परेशान हो चले हैं. परिवार के सभी सदस्यों ने आपको आश्वासन दिया हैं, कि सभी लोग मिलकर इस जिम्मेदारी को आपस में बांट लेंगे. कुछ फैसले आपको अभी जल्द ही लेने पड़ सकते है. ये फैसले थोड़े कठोर हो सकते हैं. जिससे आपका कोई करीबी नाराज़ हो सकता हैं. पर अभी आपको इन फैसलों में कोई बदलाव नहीं करना चाहिए. आने वाला समय उस व्यक्ति की आपके प्रति नाराजगी को कम कर देगा.

स्वास्थ्य:किसी भारी सामान को झटके से उठा लेने के कारण कंधों में काफी दर्द होने लगा हैं. अब किसी चिकित्सक से परामर्श लेना पड़ सकता हैं.

आर्थिक स्थिति:किसी नई संपत्ति को लेने पर विचार कर सकते हैं. ये संपत्ति व्यावसायिक होगी.

रिश्ते:सभी के साथ अच्छा व्यवहार करते आए हैं. अपने गुस्से से बच्चों को बचा कर रखें.

